Beautiful, anticipazioni 8 luglio: Eric sente qualcosa di troppo e chiede spiegazioni!

Anticipazioni puntata Beautiful di venerdì 8 luglio 2022

Nonostante abbia assicurato ad Eric (John McCook) di volerlo vedere felice, anche se questo significa stare con Quinn (Rena Sofer), in realtà Brooke (Katherine Kelly Lang) non nasconde a Ridge (Thorsten Kaye) che non sarebbe affatto dispiaciuta se il matrimonio tra lo stilista e la Fuller fosse arrivato al capolinea.

Eric rientra a casa, in tempo per sentire alcune parole compromettenti tra Quinn e Shauna (Denise Richards): lo stilista chiede spiegazioni!