Spoiler puntate italiane Beautiful: Steffy è ancora incinta

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful faranno ritorno sugli schermi nostrani John Finnegan e Steffy Forrester, dopo alcune settimane in cui la coppia aveva latitato la scena. Il motivo pratico, all’epoca della registrazione di questi episodi negli USA nel 2021, è stata la breve pausa di maternità di Jacqueline MacInnes Wood, l’interprete della figlia di Ridge Forrester. Per quanto riguarda Finn, il medico era comunque apparso come gancio per informare Thomas Forrester della morte di Vinny Walker, arrivato in obitorio senza identità e quindi in cerca di qualcuno che riconoscesse ufficialmente il cadavere.

In questa fase, tuttavia, non si è voluto approfittare dell’assenza forzosa di Steffy per esplorare maggiormente Finn, magari facendolo interagire un po’ di più con altri personaggi, limitandolo dunque alla sola condizione di “interesse amoroso di”. Le cose, però, nei prossimi mesi cambieranno e il ruolo del bel medico assumerà maggior rilievo.

Beautiful, trame italiane: Steffy non conosce ancora molte cose di Finn

Ma veniamo agli avvenimenti più immediati: Steffy, ovviamente, sarà ancora incinta, al contrario della sua interprete. La gravidanza del personaggio, infatti, fu introdotta a qualche mese di distanza rispetto all’inizio della gestazione della Wood, per cui all’alter ego dell’attrice resterà ancora del tempo prima di portare alla luce il suo secondo erede. Questa volta, al contrario della precedente, Steffy non è stata allontanata da Los Angeles: anche se non si è vista, ha continuato a vivere la sua vita normale, sebbene gli autori abbiano voluto comunque riconoscere il fatto che per un po’ è mancata allo sguardo dei telespettatori.

Capiremo infatti che nell’ultimo periodo Steffy e Finn si sono presi del tempo per viversi come coppia e fare piccoli viaggi fuori porta con la piccola Kelly Spencer, prima che la loro famiglia si allarghi. Quando ricompariranno sugli schermi, i due saranno impegnati con un appuntamento dalla ginecologa di Steffy e apprenderanno di aspettare un maschietto.

La loro serenità, però, sarà molto presto adombrata dall’arresto di Liam Spencer e, in seguito, scopriremo che, nonostante stiano insieme da mesi, Steffy non sa molto della vita di Finn: ci sono informazioni sulla famiglia del fidanzato che la ragazza ancora non conosce e presto si farà delle domande in proposito…