Beautiful, anticipazioni italiane: ZOE lascerà la soap nei prossimi mesi

Già da tempo, ormai, negli Stati Uniti Beautiful ha detto addio a Zoe Buckingham e alla sua interprete Kiara Barnes. In Italia, ovviamente, non ce ne siamo ancora accorti perché siamo in ritardo di più di un anno rispetto alle puntate americane, ma entro pochi mesi anche gli episodi in onda su Canale 5 ci mostreranno la Buckingham che, piuttosto in fretta e furia, lascerà Los Angeles.

Narrativamente parlando, il personaggio è stato eliminato nel momento in cui ha capito tutto della tresca tra Quinn (Rena Sofer) e Carter (Lawrence Saint-Victor), ma – come probabilmente già sapete – il motivo vero che ha portato la Barnes a lasciare la soap è stato il suo ingaggio nel cast del serial tv Fantasy Island.

Beautiful: Kiara Barnes (Zoe) è passata a Fantasy Island

Il telefilm, realizzato e trasmesso negli Stati Uniti da FOX e già confermato per una seconda stagione, è un reboot dell’omonima produzione che andò in onda con successo dal 1978 al 1984 (in quegli stessi anni approdò anche in Italia col titolo Fantasilandia). Ambientata ai giorni nostri, anche la nuova versione di Fantasy Island ha una struttura antologica, ovvero ogni episodio racconta una storia autoconclusiva (potendo contare tuttavia su un certo numero di personaggi fissi, tra cui quello di Ruby Okoro che viene interpretato proprio da Kiara Barnes).

Beautiful: la storia di ZOE

Approdata nel mondo di Beautiful nel 2018, Zoe Buckingham ha potuto contare su diverse storyline, mostrando sicuramente del potenziale che, tuttavia, gli autori non sempre hanno saputo ben sfruttare, preferendo sovente modificare al personaggio indole e carattere a piacere di trama.

Arrivata a Los Angeles con fare da stalker nei confronti del suo ex Xander Avant (Adain Bradley), Zoe è stata presto liberata da quel fare un po’ “psycho” delle prime puntate, diventando a volte una brava ragazza e altre volte una seduttrice un po’ arrivista. Con l’addio di Zoe, il cognome Buckingham a Beautiful sarà portato avanti da sua sorella Paris (Diamond White), da mesi entrata nelle vicende della soap e destinata ad avere sempre più spazio (tanto che in futuro conosceremo anche sua madre).