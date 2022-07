Beautiful: Rick e Maya torneranno? La risposta non lascia spazio a dubbi!

Beautiful: le risposte sugli improbabili ritorni di Rick Forrester e Maya Avant

Qualche anno fa sembravano aver conquistato un posto centralissimo nelle vicende di Beautiful, eppure Rick e Maya Forrester hanno poi subito un improvviso e apparentemente irreversibile declino: la coppia è uscita di scena e non solo non è mai tornata ma ha pure divorziato, tra l’altro “off screen”, lontano dallo sguardo dei telespettatori e senza godere di una storyline che giustificasse la fine della loro storia d’amore.

Per quanto riguarda Rick, il primo dei due figli che Brooke Logan ha avuto da Eric Forrester, negli anni è sempre stato un personaggio di rilievo, sia da adolescente (al centro del giallo sul tentato omicidio del patrigno Grant Chambers) e sia nelle triplici versioni adulte, la più longeva delle quali è stata quella interpretata da Jacob Young. Dopo una partecipazione avvenuta quando era giovanissimo, dal 1997 al 1999, Young è tornato nella soap molti anni dopo, nel 2011, dopo esperienze di rilievo in altre due produzioni: General Hospital e All My Children.

Beautiful: la storia di Rick e Maya

Rick e Maya sono stati al centro di una controversa trama durante la quale, dopo anni dall’ingresso sulla scena della modella, fu rivelato che la Avant non era nata donna bensì biologicamente uomo, come Myron, salvo poi aver cambiato sesso dopo essere scappata di casa, rifiutata dal padre Julius. Un vero colpo di scena, tuttavia non sfruttato benissimo, con un precoce ed istantaneo lieto fine (bruciando materiale che sarebbe bastato per anni di storie) che ha portato la coppia in pochi mesi a sposarsi e avere una bambina, Lizzie, tramite madre surrogata.

Non un utero in affitto qualsiasi, bensì quello di Nicole Avant, sorella minore di Maya, che fece anche da donatrice dell’ovulo da cui venne concepita la figlia della coppia. Rick e Maya, successivamente, chiesero lo stesso favore alla ragazza una seconda volta, mettendo a repentaglio la relazione di Nicole con Zende. In seguito, a Montecarlo, proprio Zende ebbe modo di difendere Maya, presa di mira da degli omofobi: l’episodio generò un ambiguo momento di vicinanza tra i due, che però cadde in un niente di fatto.

Beautiful: il produttore non lascia speranze su Maya e Rick

Da allora non c’è più stato spazio per Rick e Maya, spediti tra l’indifferenza generale a Parigi. In seguito lei fece ritorno annunciando l’inaspettato divorzio, scaturito da cause mai spiegate davvero. La mossa, forse, serviva a sganciare Maya dal marito, ma neanche lei è stata più utilizzata e se ne sono perse le tracce nel giro di poco: per mesi avrebbe vissuto con Ridge e Brooke assieme alla figlia, per poi non essere più nominata, facendo presumibilmente ritorno a Parigi.

L’importanza che Rick ha avuto nella storia di Beautiful porta ancora oggi molti fan della soap ad interrogarsi su un suo possibile ritorno in futuro. Ebbene: questo non succederà, non almeno nell’immediato. A chiarirlo, una volta per tutte, è stato il produttore Casey Kasprzyk, durante una videochat improvvisata con i fan sui social di Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), nell’ambito di un evento che si è tenuto nella boutique di proprietà dell’attrice a Beverly Hills.

“No”, è stata la risposta secca con cui il produttore ha “ucciso” le residue aspettative che i fan del personaggio di Rick avevano. Tradendo forse una certa ritrosia a parlare del personaggio (diverse le polemiche da parte di Jacob Young negli ultimi anni), Casey ha poi scherzato, smorzando i toni: “Rick è a capo del forte alla Forrester International“.

Beautiful: Karla Mosley preferirebbe un’altra interprete per Maya

Riguardo ad un ipotetico rientro di Maya Forrester, invece, qualche mese fa è intervenuta la sua interprete Karla Mosley che, seppur auspicando il ritorno del personaggio, si è detta del parere che non dovrebbe essere lei ad interpretarlo!

Credo davvero che ad interpretare personaggi transgender dovrebbero essere degli attori transgender. Ci sono tante storie per Maya che potrebbero essere raccontante, ma non credo dovrei essere io ad interpretarle.

Per l’attrice, insomma, si dovrebbe dare più spazio agli interpreti trans e non dare agli attori cisgender il compito di interpretarli: far recitare nella parte di Maya una donna nata tale è forse un modo sbagliato per rendere più accettabile quel personaggio ad una certa fetta di pubblico, che forse sarebbe stata troppo sconvolta dal vedere una donna nata uomo interpretare quel ruolo. Sicuramente, però, sarebbe più autentico e realistico:

Credo anche sarebbe più giusto che a raccontare e a scrivere quelle storie siano persone che le conoscano, sulla propria pelle, perchè sicuramente possono fare un lavoro migliore.

Così ha chiosato la Mosley, auspicando maggior diversità anche tra gli sceneggiatori.