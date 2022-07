Vincent Irizarry torna a Beautiful: Bill Spencer ha bisogno di lui | Anticipazioni USA

Beautiful, anticipazioni americane: Vincent Irizarry torna nel ruolo del dottor Jordan Armstrong

Nuova guest star di peso per le puntate americane di Beautiful, o meglio, un ritorno: Vincent Irizarry riprende il ruolo del dottor Jordan Armstrong negli episodi che, negli Stati Uniti, vanno in onda l’ultima settimana di luglio.

L’attore è un veterano delle soap opera: oltre ad essere stato l’indimenticabile Lujack di Sentieri, ha recitato in All My Children, Days Of Our Lives, One Life To Live e Febbre D’Amore. Per quanto riguarda la sua presenza nel mondo dei Forrester, il suo è stato un piccolo personaggio: fu il medico che ebbe in cura Thomas Forrester dopo che precipitò da una scogliera, spinto dalla matrigna Brooke Forrester. Il ragazzo, nonostante la rovinosa caduta, si salvò miracolosamente.

Beautiful, trame americane: ecco perché Bill avrà bisogno di Jordan

Nei primi mesi del 2022, Irizarry è balzato agli onori della cronaca per essere intervenuto in difesa di una donna, vittima di aggressione in un parcheggio da parte del compagno. L’attore, successivamente, si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico a causa delle ferite alla testa riportate nella triste vicenda.

Quella a Beautiful, anche stavolta, sarà una breve partecipazione e accadrà quando Jordan riceverà una chiamata di intervento domiciliare da parte di Bill Spencer, per una paziente molto particolare: Li Finnegan. Come vi abbiamo già riportato, l’editore si è imbattuto casualmente nella madre di Finn, all’uscita da un ristorante sul molo: i due non si erano mai incontrati fino ad ora e, infatti, Bill non ha capito chi si trovasse davanti.

Beautiful, spoiler USA: Sheila narcotizza suo figlio Finn

Li, traumatizzata da giorni di fuga che hanno seguito l’inseguimento in auto con Sheila Carter, non è riuscita a spiccicare parola per rivelare la propria identità. Confusa e in stato di choc, la donna si è lasciata convincere da Bill a farsi portare proprio a casa dell’editore. Sarà a questo punto che l’uomo deciderà di ricorrere ad un aiuto professionale da ricevere a domicilio, in quanto la misteriosa donna si rifiuterà di essere portata in ospedale. Presumibilmente, superato il blocco iniziale, Li finirà per aprirsi con Bill e rivelargli non soltanto la propria identità ma anche cosa le è successo e, soprattutto, che Finn è vivo e che si trova nelle mani di Sheila.

Il ragazzo, intanto, cercherà di sottrarsi al giogo della madre biologica, responsabile non soltanto di aver provato ad uccidere Steffy ma anche di aver provocato la morte di Li. Sheila si vedrà costretta a narcotizzarlo di nuovo, iniettandogli una siringa per impedirgli di scappare. La situazione si farà per la Carter sempre più difficile da controllare, anche perché il suo prezioso aiutante, Mike Guthrie, si rifiuterà di essere ancora suo complice.

Beautiful, news americane: un nuovo alleato per Sheila?

L’uomo è nel mirino della polizia, che, grazie a Ridge e Brooke Forrester, sospetta abbia aiutato Sheila nella sua evasione. La Carter sarà a dir poco furente che Mike abbia raggiunto il suo nascondiglio dopo essere stato interrogato, rischiando di essere seguito e di farla arrestare. A corto di risorse, Sheila a quel punto cercherà un altro alleato: chi sarà?