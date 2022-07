Harry Wild la signora del delitto, serie tv su Rete 4 dal 12 luglio. Cast e trama

Anticipazioni, cast e trama della serie tv Harry Wild – La signora del delitto

Da martedì 12 luglio in prima serata su Rete 4 arriva Harry Wild – La signora del delitto, un nuovo drama poliziesco irlandese con protagonista l’amatissima attrice britannica Jane Seymour (l’indimenticata protagonista de La signora del west) nei panni di una singolare professoressa universitaria in pensione dotata di un particolare talento che le permette di risolvere i casi di crimine più intricati.

La trama ruota attorno a Harriet Wild, detta Harry, una ex professoressa di letteratura inglese che – dopo essere stata vittima di una rapina – decide di trascorrere qualche tempo con il figlio Charlie per riprendersi. L’uomo è un detective della polizia, alle prese con un caso di omicidio particolarmente sconcertante, e Harry non riesce a resistere al coinvolgimento quando nota che l’assassino ha seguito uno schema da un’oscura commedia elisabettiana. Quando la sua strada incrocia quella del suo rapinatore, Fergus Reid, Harry vede un grande potenziale nell’adolescente problematico e, invece di denunciarlo, lo arruola come suo aiutante.

Harry Wild la signora del delitto: personaggi e interpreti della fiction

La strana coppia scopre rapidamente nuovi misteri, compresi quelli che coinvolgono un serial killer alle prime armi. La nuova passione di Harry la porta in conflitto diretto con suo figlio Charlie, che vorrebbe davvero fare a meno che sua madre causi ulteriori problemi sul lavoro, e con sua nuora Orla, che la considera una cattiva influenza per sua figlia Lola (Rose O’Neill), la quale al contrario ama tantissimo sua nonna.

E quando Harry cattura con successo l’assassino, scopre nella risoluzione dei crimini la sua nuova passione. Ma questo la porta in conflitto con Charlie, il quale non è entusiasta del fatto che sua madre si diverta a giocare alla detective (pur essendosi rivelata un ottimo aiuto).

“Dal primo momento in cui ho letto la sceneggiatura, mi sono innamorata di Harry Wild “, dice la Seymour. “Amo tutto di Harry! L’età e il sesso non significano nulla per lei. Usa la sua conoscenza della letteratura e della storia per indagare sul crimine e non ha paura di inseguire gli assassini“.

Nel cast della serie, oltre Jane Seymour, figurano Kevin Ryan nel ruolo del figlio Charlie e Rohan Nedd in quello del giovane rapinatore Fergus Reid. E ancora: Amy Huberman (la nuora Orla), Rose O’Neill (la nipote Lola) e Stuart Graham (il capo di Charlie, Ray Tiernan, che mostra un particolare interesse per la protagonista). Per conoscere dunque l’affascinante e spensierato mondo di Harry Wild – La signora del delitto, non perdete la prima puntata della nuova serie in onda martedì 12 luglio in prima serata su Rete 4.