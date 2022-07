Il paradiso delle signore 7: Chiara Baschetti è Matilde Frigerio in Sant’Erasmo

Chi è Matilde Frigerio in Sant’Erasmo ne Il paradiso delle signore 7? La interpreta Chiara Baschetti

Il 12 settembre inizierà la settima stagione de Il paradiso delle signore (la quinta in formato daily) e si ha già l’impressione che uno dei ruoli più in vista del nuovo ciclo sarà Matilde Frigerio, consorte di Tancredi di Sant’Erasmo (che ancora non conosciamo). Con chi interagirà la new entry? Scopriamolo attraverso la scheda ufficiale del personaggio, non senza avervi segnalato che la Frigerio sarà interpretata dall’attrice Chiara Baschetti.

Il paradiso delle signore daily: la scheda di Matilde Frigerio

Matilde è la cognata di Marco di Sant’Erasmo e moglie di Tancredi, il fratello maggiore già più volte citato e ancora mai apparso nella serie. Quello con Tancredi è stato un amore travolgente e passionale, che però oggi è minato dalle diverse vedute dei due: lui la vuole a casa e tutta per sé, è compito della donna rendere il focolare domestico riposante e piacevole per il marito che rientra dopo la faticosa giornata di lavoro. Matilde è invece una donna indipendente, che ha ereditato il mobilificio del padre al quale ha dedicato anima e corpo fino a quando non è stato distrutto da un incendio.

Matilde arriva a Milano dopo l’ennesimo scontro col marito Tancredi, per far visita a Marco, con il quale ha stabilito un rapporto di affetto profondo e di intima confidenza, e Adelaide, alla quale è legata da un rapporto di fiducia reciproca. Naturale che la scelta ricada su di lei quando la Contessa decide di abdicare dal suo ruolo operativo al Paradiso. Intelligente, carismatica e ambiziosa si conquisterà piano piano la fiducia di Vittorio.

Appuntamento dunque a lunedì 12 settembre per le nuove e già attesissime puntate del Paradiso delle signore, che – oltre a Matilde – vedranno entrare diversi altri personaggi. Nuove storie in arrivo, dunque!