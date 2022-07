Il paradiso delle signore 7: chi è Tancredi di Sant’Erasmo

Conosciamo meglio Tancredi de Il paradiso delle signore 7

C’è un personaggio “misterioso” che ormai da tempo si annida nei dialoghi de Il paradiso delle signore: Tancredi di Sant’Erasmo. Si tratta del fratellone di Marco (Moisè Curia) e, come apprendiamo in queste ore, anche del marito di Matilde, il nuovo personaggio femminile che conosceremo con le nuove puntate della fiction daily di Rai 1.

La novità di oggi è che è stata recentemente diffusa una “scheda personaggio” che si riferisce proprio a Tancredi: ciò ci testimonia che gli autori hanno già pensato e scritto questo ruolo, anche se non si è mai visto in onda. La settima stagione del Paradiso rappresenterà quindi la volta buona per conoscerlo?

In tal senso, c’è da dire che – almeno ufficialmente – il personaggio ancora non è associato a un attore chiamato a interpretarlo, il che ci fa pensare come ci possa volere ancora tempo perché Tancredi di Sant’Erasmo faccia irruzione nelle vicende del grande magazzino milanese. Ci dovrà essere un “momento giusto” affinché questo avvenga? Lo scopriremo con lo scorrere dei mesi, ecco intanto le caratteristiche di Tancredi.

Nipote di Adelaide, fratello di Marco, rimasto orfano in giovane età, ha ereditato l’impero editoriale del padre, che ha guidato sempre con polso e lungimiranza. Rimasto offeso a una gamba – per salvare Matilde dall’incendio della fabbrica di mobili Frigerio – si appoggia a un bastone per camminare. È un uomo dal carattere duro che quando vuole però sa accogliere con dolcezza. Galante e provocatorio è dotato di un’intelligenza viva.

Molto perspicace, guarda sempre le situazioni dalla giusta prospettiva e quasi mai sbaglia. Difficilmente si fa trasportare dalle emozioni, ma non è un uomo freddo. Tuttavia, resta lucido, anche quando soffre. Spesso manipolatorio, riesce a ottenere sempre ciò che vuole. Il suo unico punto debole, che non ammetterebbe nemmeno sotto tortura, è Matilde. L’amore della sua vita. Per lei è disposto a tutto. Come già successo in passato…