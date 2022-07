Sei sorelle, anticipazioni dall’1 al 5 agosto 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 1 a venerdì 5 agosto 2022

Durante la cena a casa dei Loygorri, Rodolfo approfitta dell’ingenuità di Blanca per ingelosire Victoria. Carolina spera di risvegliare i desideri del marito per rimanere incinta e risolvere la questione della finta gravidanza. Salvador spezza il cuore di Elisa facendosi sorprendere mentre bacia con passione Chelito.

Il tentativo di Donna Dolores di riportare la pace tra i suoi due figli fallisce. Francisca fa di tutto per conciliare il lavoro all’Ambigù e il sogno di diventare una cantante lirica. Celia riceve una visita inaspettata che la spinge a riconsiderare il suo futuro.

Sei sorelle, spoiler: Carlitos si scusa con Sofia

Per festeggiare il successo del piano organizzato per fermare le attenzioni di Elisa, Salvador invita Diana a uscire. Carolina e German discutono nuovamente a causa di Adela. Carlitos si scusa con Sofia e insiste per tornare insieme, ma qualche ora dopo Elisa gli chiede un’opportunità.

Decisa a mettere pace tra il suo fidanzato e Cristobal, Blanca chiede aiuto a Victoria. Gli operai della fabbrica sono chiamati a raddoppiare gli sforzi per completare una commessa ma le rivelazioni di Petra e Miguel rischiano di sabotare il loro lavoro. Il comportamento romantico di Mauro mette in crisi Adela.

Ossessionata dal suo debutto in società, di nascosto dalle sue sorelle, Elisa cerca l’aiuto dello zio Ricardo. Adela è in ansia per l’imminente lettura del testamento dei suoceri. Blanca riceve una notizia sconvolgente. Francisca non sa decidersi tra l’invito di Gabriel alla festa di anniversario dell’Ambigù e quello di don Luis a uno spettacolo al Teatro dell’Opera.