Sei sorelle, anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Sei sorelle da lunedì 11 a venerdì 15 luglio 2022

Diana accusa Salvador di essere responsabile della scomparsa di Elisa. Petra convince Celia ad uscire da sola con Joaquin. Donna Dolores chiede a Blanca di evitare di causare ulteriori conflitti tra i suoi due figli, costringendola a prendere una decisione dolorosa…

Elisa torna a casa in compagnia della terribile zia Adolfina. Ormai guarita, Blanca vuole anticipare la data del suo matrimonio con Rodolfo. Francisca considera inopportuna la relazione tra Celia e Joaquin…

Spoiler Sei sorelle: l’insopportabile zia Adolfina

Non fidandosi di Salvador, Don Ricardo corrompe un operaio per avere informazioni su ciò che accade all’interno della fabbrica. German dichiara il suo amore a Adela informandola che lascerà la moglie. Francisca incontra il maestro Tabuyo per l’audizione…

Con Don Ricardo finalmente lontano dall’azienda, le sorelle Silva possono tornare a lavorare in fabbrica. Intanto, Celia non è in grado di gestire la relazione con Joaquin, Miguel chiede a Petra di sposarlo, Carolina pensa a come salvare il suo matrimonio…

La presenza della zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente. Victoria comincia a sedurre Cristobal. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo de La Bella Margarita…