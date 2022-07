Anticipazioni puntata 34 Sei sorelle di venerdì 22 luglio 2022

Blanca cerca di far fare pace a Rodolfo e Cristobal, senza sapere il vero motivo per cui i fratelli non riescono a riconciliarsi.

La telefonata avvenuta tra la zia Adolfina e Don Fernando ha delle conseguenze che nessuno aveva immaginato.

Adela scopre infine la gravidanza di Carolina, mentre Celia decide di troncare la relazione con Joaquin.