Sei sorelle, anticipazioni puntata 28 luglio 2022: “Bentornato Miguel” (ore 14.55)

Anticipazioni episodio 38 Sei sorelle di giovedì 28 luglio 2022

Questa puntata va in onda eccezionalmente alle 14,55. Subito dopo, infatti, sarà trasmessa in diretta la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in occasione del suo viaggio apostolico in Canada.

Contro il volere della zia Adolfina, Celia decide di testimoniare a favore di Miguel, che viene rilasciato dalle Forze dell’Ordine.

German è geloso della relazione amichevole tra Adela e Mauro.

Elisa bacia Carlitos, pensando e sperando di far ingelosire Salvador. Sofia vede tutta la scena….