Carolina di Sei sorelle cerca di salvare il suo matrimonio

Come salvare un matrimonio in crisi? Con una grossa bugia. È questo ciò che tenterà di fare la sarta Carolina (Alejandra Lorente) nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle. Quando il marito German Rivera (Oriol Tarrasón) starà per lasciarla per via dei sentimenti che prova per Adela Silva (Celia Freijeiro), la donna deciderà infatti di ascoltare un consiglio di Dolores Loygorri (Kiti Mánver) e tenderà al consorte un vile tranello…

Sei Sorelle, news: German confessa i suoi sentimenti ad Adela

Tutto partirà nel momento in cui German scoprirà che Carolina ha mandato diversi mazzi di fiori anonimi alla vedova Adela, pur di metterla in cattiva luce e creare dei pettegolezzi con il fine di sminuire la sua rispettabilità. Stanco dei sotterfugi utilizzati dalla moglie, Rivera deciderà dunque di troncare definitivamente il suo matrimonio, andando contro il parere del cognato Enrique Gutiérrez (Pep Anton Muñoz), e ribadirà ad Adela che è lei la donna con cui vuole stare.

Da un lato la Silva cercherà di non assecondare German, per cui starà cominciando ad avere dei sentimenti, dall’altro il proprietario del centro tessile Villa de Paris andrà avanti con il suo scopo e comunicherà a Carolina l’intenzione di farla finita con la loro unione poiché è profondamente innamorato della Silva. Giustificazione, questa, che spingerà la donna a trovare una soluzione…

Sei Sorelle, spoiler: Carolina fa credere a German di essere incinta…

Possiamo anticiparvi che la donna si confiderà con Dolores sulla faccenda e deciderà di seguire un suo consiglio: in pratica, la madre di Cristobal (Alex Gadea) e Rodolfo (Fernando Andina), farà presente alla sua interlocutrice che può tentare di tenere legato a sé German facendogli credere di essere in attesa di un erede (che poi, qualora non restasse davvero incinta, dovrà “perdere” una volta che l’avrà riconquistato).

Seppur consapevole dei rischi, Carolina darà dunque ascolto alla signora Loygorri e farà sapere a German di essere rimasta incinta nel periodo in cui si stavano impegnando per cercare di mantenere vivo il loro matrimonio. Agendo in tale maniera, la donna almeno per ora otterrà ciò che voleva, visto che rinuncerà ad Adela per il bene del bambino che crederà stia per arrivare. Una vera e propria “novità” che turberà anche la Silva, appena verrà messa al corrente di tutto quanto dalla domestica Merceditas (Nuncy Valcárcel).

Sei Sorelle, trame: Adela riceve la visita di Mauro e…

I colpi di scena non si fermeranno qui: mentre starà lottando per tentare di dimenticarsi di German per il bene del nascituro, Adela riceverà la visita di Mauro (Jorge Suquet), un vecchio amico del defunto marito Eusebio. Dopo i dovuti convenevoli, l’uomo comunicherà quindi alla Silva che i suoi suoceri sono morti in un incidente, motivo per cui ha ereditato parte della loro eredità insieme alla cognata.

Un vero e proprio “miracolo” inaspettato che potrebbe porre definitivamente fine ai problemi economici di Adela e delle sue sorelle, ma ci si potrà davvero fidare di Mauro?