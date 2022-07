Spoiler Sei sorelle: il forte avvicinamento tra Francisca e Gabriel

Nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle, prenderà gradualmente il via la travagliata storia d’amore tra Francisca Silva (Maria Castro) e Gabriel Gutiérrez (Ricard Sales). Complici le serate passate insieme all’Ambigù, dove la donna si esibisce con lo pseudonimo della Bella Margarita, i due non riusciranno più a reprimere la reciproca attrazione che sentono e si scambieranno un primo bacio. Ciò non rappresenterà però l’inizio di una relazione…

Sei Sorelle, spoiler: Gabriel e Francisca, il bacio

Tutto partirà quando Luis Civantos (Cristóbal Suárez) accetterà che Francisca continui ad esibirsi nel locale gestito da Enrique (Pep Antón Muñoz) e Antonia (Llum Barrera), i genitori di Gabriel, a patto che modifichi un po’ il suo repertorio. A quel punto, la “Bella Margarita” comincerà a cimentarsi nelle canzoni classiche del repertorio dell’Ambigù, ma aggiungerà anche alcune variazioni di canto lirico che tanto piaceranno ai clienti.

Insomma, la bella Silva continuerà ad avere un grande successo e, tra le altre cose, potrà contare anche sul beneplacito della sorella Diana (Marta Larralde), che non opporrà resistenza alla sua doppia vita appena scoprirà che si sta esibendo nella taverna. Tra una serata e l’altra, aumenterà inoltre l’intesa tra Francisca e Gabriel, tant’è che i due arriveranno anche a scambiarsi un bacio. In questo caso, a prendere l’iniziativa sarà il Gutierrez, che verrà prima schiaffeggiato e poi nuovamente baciato dalla Silva!

Sei Sorelle, news: Luis sfida a duello don Pascual

Occhio però a quello che succederà in seguito: ovviamente, Francisca cercherà di non incoraggiare in alcun modo Gabriel, spiegandogli che per loro è impossibile stare insieme dato che provengono da due mondi estremamente diversi (lei è una signora dell’alta borghesia mentre lui un operaio). Un pensiero che sembreranno condividere anche Enrique e Antonia, che cercheranno invano di convincere il figlio a fare un passo indietro con la Silva, sottolineandogli che don Luis è sicuramente più indicato per stare al fianco della donna.

Tuttavia, nel corso degli episodi, anche l’amicizia tra Luis e Francisca verrà messa duramente alla prova; ciò avverrà infatti quando l’insegnante di canto sfiderà a duello don Pascual, un cliente dell’Ambigù che chiederà in modo piuttosto sfacciato di poter avere uno spettacolo privato – e indecente – con la Bella Margarita.

Sei Sorelle, trame: Luis esce illeso dal duello ma…

Nonostante le varie richieste di Francisca affinché sospenda tutto quanto, Luis arriverà effettivamente al duello con don Pascual, ma fortunatamente ne uscirà illeso. Lo stesso accadrà allo sfidato, dato che il Civantos deciderà all’ultimo di non utilizzare il colpo in canna della sua pistola, invitando però Pascual a scusarsi per avere offeso l’onorabilità della Bella Margarita (come effettivamente avverrà).

L’esito del duello, in ogni caso, non troverà l’approvazione di Francisca che, inviperita per quanto accaduto, deciderà di rompere ogni tipo di relazione con Luis e gli chiederà di non farsi vedere mai più, nemmeno in qualità di suo insegnante di canto. Questo favorirà dunque un ulteriore avvicinamento tra Francisca e Gabriel oppure succederà dell’altro?