Trame Sei sorelle: spoiler su Luis e Francisca

Il segreto “artistico” di Francisca Silva (María Castro) non resterà tale a lungo. Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, in onda su Rai 1 tra qualche settimana, l’insegnante di musica Luis Civantos (Cristóbal Suárez) scoprire infatti che è lei la Bella Margarita e non la prenderà affatto bene…

Sei Sorelle, news: Francisca sul punto di essere scoperta

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà nel momento in cui un’amica di Francisca deciderà di assistere all’improvviso ad uno spettacolo della Bella Margarita all’Ambigú. Dato il forte legame con lei, la donna capirà subito che è la Silva la ragazza che canta nel locale e continuerà a persistere con la sua idea anche quando la diretta interessata negherà il suo coinvolgimento negli spettacoli.

Per risolvere il problema, visto che tutte le sorelle tranne Celia (Candela Serrat) ignoreranno che cosa stia facendo nel locale, Gabriel Gutiérrez (Ricard Sales) assumerà per una sera una controfigura, che si toglierà la maschera che Francisca è solita indossare nel bel mezzo dei suoi numeri e metterà di fatto a tacere i sospetti della conoscente di Francisca (che farà il playback mentre la sostituta si starà esibendo).

Sei Sorelle, spoiler: Luis scopre che Francisca è la Bella Margarita

Da quell’istante, i problemi di Francisca saranno però paradossalmente appena cominciati: possiamo anticiparvi che, nei giorni seguenti, assisterà ad uno spettacolo della Bella Margarita il direttore di una prestigiosa Accademia di canto, con cui la Silva aveva svolto un disastroso provino su consiglio di Luis.

L’uomo non farà dunque fatica a capire che l’artista che si esibisce nel cafè dei Gutiérrez è Francisca e lo farà presente a Luis, che andrà su tutte le furie appena capirà che la sua “pupilla” sta svendendo – almeno a suo dire – la sua arte in un locale di serie b della città. Tale pensiero sarà ribadito anche a Francisca in un teso confronto, anche quando la ragazza confesserà a Luis di avere accettato il lavoro per fare fronte ai problemi economici che la sua famiglia sta attraversando.

Sei Sorelle, trame: una nuova opportunità per Francisca

In ogni caso, non tutti i mali verranno per nuocere: contrariamente a Luis, il direttore dell’accademia non vorrà perdere come ipotetica alunna la Bella Margarita e proporrà a Francisca di accedere nella scuola che gestisce il semestre successivo, sottolineando che non le avrebbe dato tale opportunità se si fosse limitato ad ascoltare il provino fatto di fronte al Civantos.

Insomma, grazie al personaggio inventato per esibirsi all’Ambigú, Francisca sarà ad un passo da ciò che ha sempre sognato, ossia studiare in un conservatorio. Ma come la prenderà Luis? Saprà scusarsi con lei o continuerà ad opporsi all’arte della Bella Margarita?