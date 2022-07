Sei sorelle, cast: chi è Mariona Tena (Blanca Silva)

Notizie su Mariona Tena, Blanca in Sei sorelle

Continua la messa in onda di Sei Sorelle, la soap opera dei pomeriggi estivi di Rai 1 che ha temporaneamente sostituto nel palinsesto della rete ammiraglia Il Paradiso delle signore. Tra le protagoniste della telenovela prodotta da RTVE figura Blanca Silva, tra le sei eredi della fortuna di famiglia che, insieme alle consanguinee, ha deciso di rimboccarsi le maniche per garantirsi un futuro economico e soprattutto una stabilità sociale. Al suo fianco l’austero medico Rodolfo Loygorri, con il quale ha in programma di convolare a nozze benché il rapporto tra i due sia tutt’altro che felice. Ad aver conquistato il cuore della donna è infatti Cristobal Loygorri, fratello di Rodolfo segretamente innamorato di Blanca.

A interpretare la sorella Silva è l’attrice iberica Mariona Tena, nata a Barcellona, in Catalogna, nel 1982. Attratta dalla cinematografia fin dall’infanzia, la carriera della Tena davanti alla cinepresa comincia prestissimo, quando, dopo la laurea in Economia, viene scelta per partecipare ad alcune serie tv di rilevanza nazionale.

La carriera di Mariona Tena

Nel 2008, infatti, Mariona è nel cast della fiction Percepciones mentre negli anni successivi prende parte a svariate produzioni fino ad arrivare al ruolo di Lucia nella serie televisiva Amar es para siempre, dove resta nel cast dal 2013 al 2014. In seguito, continua a lavorare in televisione, rivestendo altresì un ruolo da protagonista nella telenovela Sei Sorelle e soprattutto nel thriller tv La caccia – Monteperdido.

Oltre alla tv, Mariona Tena è molto attiva anche in campo teatrale, avendo preso parte a diverse opere messe in scena nel suo Paese che l’hanno resa familiare a un pubblico decisamente variegato. Il suo è infatti un volto apprezzato da un ampio pubblico sia sullo schermo che sui social network, dove è seguita da quasi diecimila persone.