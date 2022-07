Sei Sorelle, Marta Larralde a Tv Soap: “Diana vivrà con Salvador una storia bellissima!”

Il suo rapporto conflittuale con Salvador Montaner (Alex Adrover) sta appassionando tutti i telespettatori di Sei Sorelle, di cui è una delle grandi protagoniste. Parliamo dell’attrice Marta Larralde, che porta in scena l’apprezzatissima Diana Silva. Conosciuta dal pubblico anche per il ruolo di Belen in Grand Hotel – Intrighi e Passioni, la giovane attrice si è raccontata sulle pagine del nostro sito. Ecco che cosa ci ha svelato…

Sei sorelle: Tv Soap intervista Marta Larralde (Diana Silva)

Ciao Marta, attualmente ti stiamo vedendo tutti i giorni su Rai 1 grazie alla soap Sei Sorelle, dove interpreti Diana, Che cosa ti piace di questo personaggio?

Come state vedendo, Diana è una donna con un carattere molto forte. Oltre ad essere intelligente ed indipendente, sa quello che vuole ed è una profonda idealista, seppur un po’ testarda. Agisce così perché vuole rompere tutte le barriere sociali che, in quel periodo, escludevano le donne da certi giri solo per via del loro sesso. Non a caso, dimostrerà sempre di più di essere in grado di prendere scelte importanti, anche migliori rispetto agli uomini, quando si tratterà di mettersi all’opera salvare la fabbrica delle Silva.

E se ti dico Salvador Montaner, che cosa mi rispondi?

Ti rispondo svelandoti che Diana vivrà una bellissima storia d’amore con Salvador. Insieme vivranno dei momenti molto divertenti e romantici. Pur provando una forte attrazione per lui, Diana non renderà affatto facili le cose a Salvador. Sarà sua premura quella di dimostrargli che è una donna diversa da tutte quelle che ha incontrato precedentemente nella sua vita.

Come si sente Diana, invece, rispetto alle sue cinque sorelle?

Diana ha davvero un cuore grande ed ama tutte le sue sorelle. Le adora e, per questo, cerca di proteggerle.

Che ricordi hai legati al set della soap?

È stato un periodo molto intenso di lavoro e divertimento. Anche se dovevo alzarmi ogni giorno alle 6 del mattino, lo facevo con entusiasmo e gioia. Mi sono fatta anche diversi amici tra i componenti del cast e della troupe.

Lasciando per un attimo Sei Sorelle, da venerdì 22 luglio ti ritroveremo su Canale 5 nel ruolo della spietata Belen di Grand Hotel – Intrighi e Passioni…

Che dire di Belen? È sicuramente una sopravvissuta in un nido di vipere. Penso che dietro la sua cattiveria si nasconda un grande cuore. Quando le scene me ne davano la possibilità, ho cercato di far passare questo sottotesto. Mi sono divertita tanto ad interpretarla e ho visto anche il doppiaggio del mio personaggio in italiano. Davvero fantastico!

E tu, Marta, quando hai deciso di cominciare a recitare?

Avevo 19 anni. Sono stata scelta per interpretare il film Lena, anche se non avevo mai fatto nulla nel mondo della recitazione. Quando ho messo piede sul set, ho capito di essere nata per questo. Non dimenticherò mai il personaggio di Lena, che mi ha davvero spinto a diventare un’attrice.

Se capitasse l’occasione, verresti a lavorare in Italia?

Certo che sì! Sarebbe grandioso e coglierei l’opportunità anche per imparare meglio l’italiano.

Hai qualche sogno nel cassetto da realizzare? Un regista o un attore con cui vorresti lavorare?

Vorrei viaggiare per il mondo con la mia compagnia teatrale. Non ho, invece, né un attore e né un regista con cui mi piacerebbe lavorare. L’importante è che ci sia dietro un progetto con una buona storia e che chi lavora con me si fidi del mio modo di portare in scena i personaggi. Mi piace circondarmi di brave persone, rispettose, laboriose e con un forte senso dell’umorismo. Questi sono i valori che ritengo importanti.

Attualmente cosa bolle in pentola? Immagino tu abbia dei progetti futuri…

Sto facendo vari seminari e corsi, perché non si smette mai di imparare dai grandi maestri. Inoltre, sto aspettando la risposta di un casting che ho fatto di recente.

So che sei anche una novella sposa.

Sì, mi sono sposata lo scorso anno con un uomo che amo tantissimo ed è il padre di mio figlio. Non so cosa ci porterà in futuro il destino, ma vogliamo proseguire insieme. Ci amiamo da più di dieci anni!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione