Sei Sorelle, Mariona Tena a Tv Soap: “Blanca è imprigionata nel pensiero di dover dare sempre una buona immagine di sé”

Sei sorelle: Tv Soap intervista Mariona Tena (Blanca Silva)

La sua relazione con Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) sta influenzando le attuali puntate di Sei Sorelle, anche perché il cognato Cristobal (Alex Gadea) non è per nulla indenne al suo fascino. Parliamo di Blanca Silva, interpretata da Mariona Tena. Ecco cosa ci ha rivelato l’attrice sul suo personaggio, in esclusiva per Tv Soap.

Mariona, benvenuta su Tv Soap. Sei una delle protagoniste di Sei Sorelle. Cosa puoi dirci di Blanca, il personaggio che interpreti?

Blanca rappresenta al meglio la donna del 1913. È imprigionata nel pensiero di dover dare sempre una buona immagine di sé. Vuole essere la fidanzata perfetta, la moglie perfetta. E si impegna anche a far sì che le sue cinque sorelle non abbandonino le norme stabilite per le donne del tempo. Blanca vive molto incatenata dalle regole e limiti che le donne avevano in quel momento storico.

Blanca, attualmente, è fidanzata con Rodolfo, ma il cognato Cristobal è interessato a lei. Come evolverà la storia?

Non posso rivelare granché, se non che per Blanca l’amore è nel profondo ciò che conta di più nella sua vita.

Che ricordi hai legati al set?

È stata un’esperienza indimenticabile, che mi ha cambiato come attrice e come persona. Le riprese sono sempre esperienze che ti trasformano e, in questo caso, ancora di più perché abbiamo girato per tanto tempo.

Quando è iniziata la tua passione per la recitazione?

Da adolescente ho iniziato a fare spot televisivi. Mi piaceva molto stare davanti alla telecamera. Tuttavia, ho cominciato a studiare teatro quando avevo 24 anni. Ed è lì che ho deciso che la recitazione sarebbe diventata la mia professione.

Tra i tanti personaggi che hai interpretato, quali sono rimasti più nel tuo cuore?

Blanca ovviamente, la amo moltissimo e penso che sia stata una grande sfida per me perché, come vedrete, le succederanno molte cose. Buone ma anche cattive. In ogni caso, tutti i personaggi che ho interpretato hanno un posto nel mio cuore. Tutti mi hanno insegnato qualcosa.

Al giorno d’oggi, è difficile vivere solo di arte?

Non è mai stato facile, credo. Guarda Van Gogh, è morto senza un riconoscimento e nella miseria. Ma dedicarsi all’arte è passione. È per la vita, è così che la vivo. È il percorso che ho intrapreso e si tratta di andare avanti e avanti e non mollare, nonostante le difficoltà.

Come hai vissuto il periodo Covid da attrice?

Non è stato facile. Molte cose si sono fermate, soprattutto in teatro, e l’incertezza è stata difficile da gestire per me. Fortunatamente, ho iniziato i miei progetti durante il Covid – un cortometraggio e un’opera teatrale che è stata presentata in anteprima di recente a Madrid – e ho anche avuto la fortuna di andare a Londra per girare con una squadra che ammiro molto e con la quale volevo davvero lavorare.

Cosa ti piace fare nel tuo tempo libero?

Leggo, leggo molto. Imparo molto leggendo e questo mi ispira nel mio lavoro. Amo anche portare a spasso il mio cane Marshall e ho bisogno di fare sport in generale, in centro.

Hai un sogno nel cassetto che, un domani, ti piacerebbe realizzare?

Assolutamente sì. Spero di scrivere un mio progetto al cinema o in teatro.

Sei mai stata in Italia? Cosa ti piace della nostra nazione?

Sì! Ci sono stata molte volte. Amo l’arte, il cibo, le persone. Ho bei ricordi di quando sono stata in Sicilia, a Roma, Milano, Firenze, Venezia. E ho ancora tanti posti da scoprire, come Napoli o la costa di Amalfi. Mi piacerebbe anche lavorare in Italia, qualora si presentasse l’occasione.

E l’amore come va in questo periodo? Sei innamorata?

No, al momento sono single.

C’è qualche progetto futuro di cui puoi parlarci?

Comincerò un tour teatrale di un progetto che abbiamo presentato in anteprima di recente. E poi, ahimè, ci sono cose di cui ancora non posso parlare…

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione