Soap opera, anticipazioni e trame dal 10 al 16 luglio 2022

Cosa succederà nelle soap opera trasmesse in Italia durante la settimana dal 3 al 9 luglio? Ecco le anticipazioni e le trame delle puntate (vi ricordiamo che solo Beautiful, Una vita e Tempesta d’amore vanno in onda sette giorni su sette, tutte le altre dal lunedì al venerdì).

Alla riunione dei soci, Ariane spiega che ha concesso la baita per la festa di Erik, così Werner e Christof insorgono, ma quando Ariane spiega che in realtà è un favore a Florian, la decisione viene accettata. Florian si è recato da solo nel bosco alla ricerca di corna, le trova ma poi inizia a sentirsi male e perde i sensi. Maja si trova con Hannes che la sta aiutando a studiare per gli esami, all’improvviso la ragazza dice che ha la netta sensazione che Florian sia in pericolo.

Maja è in ansia per l’esame e Hannes le prepara un bigliettino in caso di emergenza. In realtà l’esame va benissimo, Maja non guarda neanche il bigliettino, ma lo consegna per sbaglio insieme alla prova scritta. Se ne accorge troppo tardi e lo dice a Shirin. Cornelia cerca di rassicurare Patrick, gli dice che con il tempo le sue figlie si riavvicineranno a lui com’è successo a lei con Benni. Poi durante la notte l’uomo le manda dei messaggi in cui le scrive che sa che anche lei ha sentito che tra loro c’è ancora un legame. Robert li legge di nascosto e il giorno dopo intima a Patrick di stare lontano dalla sua compagna e più tardi Ariane lo istiga a cacciare dall’hotel Patrick e le dice che lei lo appoggerà. Patrick intanto fa in modo che Cornelia sappia che Robert ha letto i suoi messaggi e la donna lo affronta. Poi gli assicura che lo ama e che non lo tradirebbe mai, ma Robert, roso dalla gelosia, le chiede se quelle sono le stesse parole che aveva già detto al suo ex marito.

Christoph media con la scuola professionale di Maja perché lei possa ripetere l’esame. Selina lo ringrazia. Robert e Lia sono in crisi dopo il litigio sorto a causa della presenza di Patrick; lei gli chiede di andarsene ma Ariane interviene per impedirlo: non ha ancora ottenuto ciò che vuole. Maja trova la parte strappata della lista dei desideri di Florian, dove legge “Baciare Maja ancora una volta”. Al Fürstenhof, intanto, cresce l’insoddisfazione del personale, fatto che preoccupa Werner e di cui Andrè è almeno in parte responsabile. Alla festa di compleanno di Erik, molto desiderata da Florian e Gerry e organizzata anche da Vanessa e Maximilian, si presenta a sorpresa anche Maja. Shirin e Gerry si esibiscono in un duetto. Maja accompagna Florian a casa poiché si sente poco bene; si baciano davanti al loro albero.

Diana accusa Salvador di essere responsabile della scomparsa di Elisa. Petra convince Celia ad uscire da sola con Joaquin. Donna Dolores chiede a Blanca di evitare di causare ulteriori conflitti tra i suoi due figli, costringendola a prendere una decisione dolorosa…

Elisa torna a casa in compagnia della terribile zia Adolfina. Ormai guarita, Blanca vuole anticipare la data del suo matrimonio con Rodolfo. Francisca considera inopportuna la relazione tra Celia e Joaquin…

Non fidandosi di Salvador, Don Ricardo corrompe un operaio per avere informazioni su ciò che accade all’interno della fabbrica. German dichiara il suo amore a Adela informandola che lascerà la moglie. Francisca incontra il maestro Tabuyo per l’audizione…

Con Don Ricardo finalmente lontano dall’azienda, le sorelle Silva possono tornare a lavorare in fabbrica. Intanto, Celia non è in grado di gestire la relazione con Joaquin, Miguel chiede a Petra di sposarlo, Carolina pensa a come salvare il suo matrimonio…

La presenza della zia Adolfina si fa sempre più ingombrante e insopportabile. Blanca viene maltrattata da Rodolfo, eccessivamente insofferente. Victoria comincia a sedurre Cristobal. Il maestro Tabuyo assiste allo spettacolo de La Bella Margarita…

Zoe pensa che Quinn la stia aiutando a rimettersi con Carter e lo dice apertamente a Eric, Brooke e Ridge. Ma le apparenze ingannano.

Brooke è scettica sul comportamento di Quinn, ma Zoe tenta di convincere Eric a riappacificarsi con lei. Invece, nonostante entrambi dicano che non è giusto continuare ad avere una relazione clandestina, Quinn e Carter finiscono di nuovo a letto insieme nell’appartamento di Carter.

Zoe arriva a sorpresa nell’appartamento di Carter e scopre la presenza di un’altra donna proprio mentre Eric si è deciso a tornare con la moglie. Brooke cerca di ricordare a Eric quanto sia inaffidabile Quinn, ma lui vuole ridare fiducia a sua moglie non sapendo che, proprio in quel momento, Zoe si trova a casa di Carter e ha scoperto che lui era a letto con un’altra.

Zoe ignora che la donna a casa di Carter è Quinn, che nel frattempo si è nascosta sotto al letto. Quinn e Carter riconoscono di aver fatto uno sbaglio: quella loro breve storia deve restare un segreto da portare nella tomba. Eric dice a Brooke e a Ridge di essere dispiaciuto per Zoe, che ha il cuore spezzato perché Carter ha un’altra donna.

Zoe racconta a Paris cosa è successo a casa di Carter: lei lo ha trovato nel letto e sul pavimento c’erano degli indumenti femminili, tra cui una giacca di pelle. In seguito, quando Zoe vede per caso la stessa giacca, la riconosce, ma pensa che sia di Shauna invece che di Quinn e le chiede se sia lei la donna che era con Carter.

Eric pensa di dover essere meno duro con Quinn, che nonostante tutto non lo ha mai tradito. Ridge è della stessa opinione, ma non Brooke. Intanto si chiedono chi sia la donna misteriosa che frequenta Carter.

Ramon confessa a Josè Miguel e a Liberto di essere l’autore dell’articolo pubblicato dal Noticiero Espanol, ma promette loro di non esporsi più. Mentre i lavori a casa di Alodia e Ignacio procedono, seppur lentamente, Ignacio riceve una lettera dalla sua amante e teme che Alodia venga a sapere della sua relazione clandestina.

Il trasloco di Ignacio e Alodia viene rimandato perché la donna è scontenta del lavoro dell’imbianchino e vuole far ridipingere casa da capo; intanto Ignacio chiede aiuto a Jacinto per tenere alla larga la propria amante, raccontandogli la panzana che una paziente insoddisfatta vuole importunare Alodia. Ma il portinaio e Servante mangiano la foglia e intuiscono che il dottore è impelagato in una tresca amorosa.

Claudia, un’allieva dell’accademia di ballo, sembra avere delle mire su Guillermo. Lolita è preoccupata per Ramon e tenta di indagare. Genoveva propone a David una collaborazione segreta tra di loro e davanti alle titubanze dell’uomo non esita a lanciare velate minacce. Dopo giorni di tensione, Valeria cerca un chiarimento con David nella speranza di poter salvare la loro amicizia, ma lui le confessa di essere attratto da lei.

Valeria ammette a David di ricambiare il suo amore, ma gli dice che tra loro non può esserci nulla perché deve essere fedele al marito. L’uomo, ferito, decide di chiedere ad Aurelio di affidare il suo incarico a qualcun altro, così potrà lasciare Acacias. Azucena vede che Claudia cerca di avvicinarsi a Guillermo e sembra infastidita. Marcelo si arrabbia quando scopre che Luzdivina ha parlato a Genoveva di sua nipote.

Ignacio scopre una lettera che la sua amante voleva recapitare ad Alodia. Dopo averla fatta sparire, decide di chiudere i rapporti con la ragazza per salvare il suo matrimonio. Felipe accetta di pranzare con i suoi vecchi amici a casa di Ramon, ma durante l’incontro non è per niente a suo agio.

Luzdivina chiede scusa a Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo non crede alla sincerità delle sue scuse. Azucena ha l’impressione che Guillermo corteggi Claudia e chiede spiegazioni al ragazzo. Nel frattempo, Rosina e Hortensia vengono a sapere che Pascual ha proibito al figlio di frequentare Azucena e, punte sul vivo, gli fanno una scenata al ristorante.

Dori affronta Felipe, contrario alle sue terapie, e gli rivela di avergli somministrato un placebo. David, che non riesce più a soffocare i suoi sentimenti per Valeria, decide di fare le valigie e andarsene di casa. Poco dopo, Valeria riceve un’inquietante visita di Genoveva, che le fa capire di essere al corrente della situazione.

Julia scopre di non essere la proprietaria della rimessa dove ha sede la bottega e che per questo motivo le hanno rifiutato la licenza commerciale. Lei e Tirso iniziano a chiedere ad alcuni abitati più anziani del paese se sanno chi sia il proprietario della rimessa. Nel passato, Carmen è sempre più presa dalla nuova linea di produzioni di mobili, ma purtroppo Agustina si ammala.

Julia è fermamente decisa a trovare il proprietario del locale della sua futura bottega e ottenere così la licenza per aprirla. Ad Agustina viene diagnosticata una polmonite in forma lieve da curare con alcuni farmaci e molto riposo. Elena si trova in difficoltà economiche e chiede un lavoro a Tirso. Kiros è furente perché qualcuno boicotta i suoi lavori.

I tentativi di Julia di scoprire chi sia il proprietario del locale sono inutili. Mentre aspetta di ottenere informazioni a riguardo deve affrontare sua madre, convinta che la figlia provi qualcosa per Tirso e che lui abbia qualcosa da nascondere. Indagando sull’albergatore Diana scopre che, in effetti, Tirso ha un segreto. Ribero trova il modo di riavvicinare Cloe e Maria una volta per tutte, anche se le due ragazze non prendono bene la cosa. In Guinea, la vita di Carmen è rimasta in sospeso: la sua unica preoccupazione è prendersi cura di Agustina. Patricia, intenzionata a tenere Carmen lontana dalla fabbrica, approfitta della situazione per attribuirsi il merito di una sua iniziativa.

Julia scopre che il proprietario del locale in cui vorrebbe aprire la bottega è in realtà Mario, il quale non ha nessuna intenzione di affittarglielo in quanto non sopporta la gente di città, fatto che provoca l’ira di Elena e degli altri dipendenti nei confronti di Mario. Cloe confessa a Ribero di aver rotto definitivamente l’amicizia con Maria poiché quest’ultima l’aveva baciata. Patricia è arrabbiata e preoccupata per Angel, che ogni sera torna a casa ubriaco.

Agustina, colta da improvviso malore, muore fra le braccia di Carmen che, disperata, non riesce a farsene una ragione e decide di accompagnare il feretro in Spagna. È già pronta alla partenza, quando riceve una notizia terribile dal dottore: Agustina non è morta per cause naturali! Julia ha a che fare con la burocrazia che ritarda l’apertura della bottega e con la squadra che scalpita per incominciare a lavorare; così decide di organizzare una festa, ma Diana viene a saperlo e prende in mano la situazione. Tirso, intanto, riceve un’ispezione del lavoro in hotel e l’ispettrice è una donna inflessibile; poi, dopo aver ricevuto una misteriosa telefonata, sparisce per ore e, al ritorno, è disperato.

Mentre Demir parte per un viaggio d’affari, Hunkar decide di telefonare alle forze dell’ordine per rivelare che Yilmaz si nasconde in casa sua. Nel frattempo Yilmaz recupera i documenti e li sotterra in un campo della tenuta. I militari si recano alla tenuta nel cuore della notte e arrestano Yilmaz, lasciandolo nello sconforto più totale. La ragazza segue Yilmaz fino in prigione, pur di vederlo un’ultima volta, ma i due riescono solo a tenersi per mano. Hunkar riaccompagna Zuleyha a casa e si prende cura di lei, svelandole di sapere che lei e Yilmaz non sono fratelli e che è incinta. A quel punto Zuleyha le racconta tutta la storia.

Yilmaz viene portato in prigione a Istanbul, in attesa di giudizio. Intanto, nella villa la presenza in casa di Zuleyha solleva ingiurie, invidia e sospetti da parte di Sermin, Fadik, Gaffur e Saniye. Hunkar, che intanto ha gratificato Gaffur regalandogli una mucca, si lascia suggestionare da queste calunnie e relega Zuleyha nelle baracche. Gulten trova la fede di Yilmaz nel cuscino di Zuleyha, gliela porta alle baracche e le giura che non dirà a nessuno del suo vero rapporto con Yilmaz. Nel frattempo torna Demir dal suo viaggio di lavoro per il Governo turco: il ragazzo viene informato dell’arresto di Yilmaz e del rischio che venga condannato a morte, si arrabbia con Hunkar che ha mandato Zuleyha a vivere al villaggio di baracche e va a prendere la giovane, assicurandole che farà di tutto per salvare Yilmaz dall’accusa di omicidio. Demir e Zuleyha tornano insieme alla villa, fra lo stupore e l’invidia di Fadik, Gaffur e Saniye.

Demir si offre di trovare un avvocato per Yilmaz, a Istanbul. Inoltre parla con il direttore del carcere e gli fa avere un materasso e dei soldi. Le domestiche sono sempre più infastidite dalle attenzioni che Demir e Hunkar hanno verso Zuleyha. La loro gelosia aumenta quando la vedono uscire in macchina con i padroni. Demir porta a cena Zuleyha e le dice che vuole sposarla.

Demir ha chiesto a Zuleyha di sposarlo, lei non vorrebbe accettare la sua proposta ma viene ricattata da Hunkar: se non sposerà Demir e non gli farà credere che il bambino che porta in grembo è suo, Yilmaz sarà condannato a morte. Zuleyha si trova costretta ad accettare il matrimonio e viene presentata in società. Al circolo, per giustificare le origini di Zuleyha, Hunkar racconta come si sia scoperto che la giovane provenga da una famiglia nobile caduta in disgrazia e che non ha parenti, se non una lontana prozia. Arriva il giorno delle nozze, ma Zuleyha, sconvolta dalla situazione in cui si trova incastrata, decide di togliersi la vita gettandosi nel canale. La trova, priva di sensi, Hunkar che, senza farsi vedere da nessuno, la riporta alla villa, ma l’abito comprato a Parigi da Demir ormai è bagnato e non può essere utilizzato, così la donna le fa indossare il suo vecchio abito da sposa.

Durante i festeggiamenti per il matrimonio, Sermin cerca l’abito da sposa comprato a Parigi, ma non lo trova. Hunkar macchia le lenzuola per provare la verginità di Zuleyha. Saniye si dimostra infastidita dalla scalata sociale di Zuleyha. Quest’ultima lascia la festa in anticipo e si reca in camera, Hunkar le dice che un giorno capirà che per i figli una madre è pronta a tutto. Zuleyha scoppia in lacrime pensando a cosa accadrà in quella camera. In prigione, Yilmaz è sempre più triste perché non riceve lettere da Zuleyha e viene schernito dagli altri prigionieri. Una volta soli nella camera da letto, Demir dice a Zuleyha di sapere che non lo ama ma le promette che la renderà felice e, ignaro dello stato d’animo di Zuleyha, la porta a letto. Nella notte, Demir riceve una telefonata e si reca in fretta alla stazione di polizia dove il suo testimone, Cengaver, è in stato di fermo in seguito ad un incidente, intanto Zuleyha si dispera perché sa di aver tradito Yilmaz.

Il delicato e teso confronto a casa Bruni, nel corso del quale Raffaele rivela la verità ad Eugenio, non basterà a tranquillizzare il portiere che vivrà momenti di paura, e provocherà delle tensioni familiari, difficilmente superabili. Susanna inizia il tirocinio in procura che la porterà ad interagire con Nicotera. Il piano di Lara per sviare l’attenzione di Ferri sulle sue reali condizioni sortirà l’effetto sperato?

Alberto comincia a nutrire dei sospetti sull’identità del pentito che collabora con Nicotera, fra il magistrato e Viola sembra crearsi una distanza sempre più grande e Raffaele è travolto da un’ansia crescente. Sempre più deciso a fuggire con Chiara, Nunzio troverà un modo bizzarro per preparare Samuel a gestire da solo la cucina del Vulcano. Oberato dagli impegni lavorativi, Riccardo ricorrerà all’aiuto di Rossella, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

I rapporti tra Eugenio e Viola continuano ad essere tesi. Clara prende una sofferta decisione rispetto a suo padre. Lello Valsano rivela la propria caratura criminale. Malgrado Rossella si sforzi in tutti i modi di supportarlo, Riccardo tradirà un aspetto caratteriale che non le piace. Samuel scopre le buone intenzioni di Nunzio, ma qualcuno rischierà di minare la loro amicizia.

Mentre Lara, perseguendo il suo piano, sembra ritagliarsi uno spazio sempre più grande nella vita di Ferri e Marina sembra ormai lontana e proiettata nella sua vacanza a Procida, un improvviso e inaspettato colpo di testa potrebbe ribaltare la situazione. La notizia dell’aggressione in carcere di Tregara raggiunge velocemente Nicotera che mostrerà preoccupazione sia per le sorti dell’uomo che per le ripercussioni che il suo ferimento potrebbe avere sullo sviluppo delle indagini.

Mentre Marina e Roberto, a Procida, dovranno confrontarsi coi sentimenti che provano l’uno per l’altra e con le remore della donna, Lara cercherà Ferri dappertutto, e potrebbe intuire dove si trova. Le notizie su Tregara esaltano Lello e i suoi sodali, mentre Alberto cerca di consolare Clara che è molto provata. Equivocando, Mariella si convince di stare antipatica a Serena e Angela, e decide di preparare un dolce per le due, dando quello per Serena a Micaela.