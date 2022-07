Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: riavvicinamento di CHRISTOPH a SELINA

L’amore tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) è finito ormai da mesi… o forse no? La domanda sarà d’obbligo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando l’albergatore tornerà improvvisamente ad interessarsi alla sua ex… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina gelosa di Christoph e Rosalie

Quella tra Christoph e Selina è stata senza dubbio una delle storie d’amore più belle e appassionanti degli ultimi anni: diversissimi tra loro e separati dai rispettivi rapporti con Ariane (Viola Wedekind), i due sono comunque riusciti a far trionfare i sentimenti che li legano. Almeno per un po’ di tempo…

Come sappiamo, la scoperta del crudele intrigo del compagno nei confronti della Kalenberg (l’uomo fece credere a quest’ultima di avere un tumore incurabile) ha infatti portato la von Thalheim a chiudere i rapporti col suo amato e a nulla sono valsi i tentativi di lui di farsi perdonare.

Ciononostante, quando Christoph si è avvicinato a Rosalie (Natalie Alison), Selina non ha potuto fare a meno di ingelosirsi: i suoi sentimenti per Saalfeld sono dunque ancora vivi?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph prova a riavvicinarsi a Selina

Senza dubbio è quello che pensa l’albergatore! Di fronte all’evidente gelosia di Selina nei confronti di Rosalie, Christoph si è infatti convinto che la sua ex sia ancora innamorato di lui. E, ovviamente, non si lascerà sfuggire la chance di riconquistarla…

Sarà così che Saalfeld chiederà ad Alfons (Sepp Schauer) di organizzare un’attività di “team building” per rafforzare i rapporti tra i colleghi del Fürstenhof: un torneo di bocce. L’idea sarà quella di dividere tutti i dipendenti in squadre da due persone per poi mettere in palio un premio molto allettante. E, inutile dirlo, Christoph avrà le idee molto chiare su chi dovrà essere il proprio compagno di squadra…

Quando Sonnbichler penserà di selezionare casualmente i componenti dei fari team, infatti, l’albergatore gli dirà chiaramente di voler giocare insieme a Selina! Basterà questo stratagemma per permettergli di riconquistare la von Thalheim?