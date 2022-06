Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: bacio inaspettato per ROSALIE e CHRISTOPH

Qualcosa di assolutamente inaspettato sta per stravolgere le vite di molti personaggi al Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Rosalie Engel (Natalie Alison) ci sarà infatti un avvicinamento molto pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie in debito con Christoph

Da quando Rosalie è tornata al Fürstenhof decidendo di buttarsi nella carriera politica, un uomo le ha sempre reso la vita difficile: Christoph! Suo rivale nella campagna elettorale per il posto di consigliere regionale, Saalfeld ha infatti fatto una guerra spietata alla Engel, arrivando ad usare contro di lei i mezzi più scorretti. Tutto ciò, però, sembra ormai appartenere al passato…

Quando si è trovata in difficoltà economiche, la donna si è infatti rivolta proprio all’albergatore, arrivando a stringere con lui un patto di dubbio gusto: Rosalie avrebbe ricevuto ben 5.000 euro se, in cambio, avesse usato il proprio fascino per convincere un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gómez (Bijan Zamani) a vendere a Christoph i suoi hotel.

Ebbene, come sappiamo alla fine l’affare non è andato in porto proprio per colpa della Engel, ma quest’ultima ha a sorpresa comunque ottenuto il prestito, dovendo però firmare una cambiale a Saalfeld. Una situazione che diventerà presto esplosiva…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph bacia Rosalie

Mentre Rosalie cercherà dei modi per ripagare al più presto il suo debito, Michael (Erich Altenkopf) scoprirà casualmente il documento firmato dalla fidanzata e penserà bene di intervenire, offrendosi di saldare i debiti della compagna. Su richiesta della Engel, però, Christoph non solo non accetterà i soldi del medico, ma farà anche credere a quest’ultimo che in realtà la donna gli abbia da tempo reso il denaro. E non è finita qui…

Mostrando un’inaspettata magnanimità, Saalfeld appoggerà anche un costoso progetto propostogli dalla sua ex rivale in politica: proporre ai clienti del Fürstenhof una selezione di whisky molto pregiati. E la sua non sarà una decisione basata su motivazioni di natura puramente economica…

Poco dopo, Christoph inviterà infatti Rosalie ad una degustazione privata di whiskey nella cantina del Fürstenhof e lei – complice la delusione per il comportamento di Michael – accetterà. Ebbene, in tale occasione i due si avvicineranno ulteriormente al punto che tra loro scatterà un bacio appassionato! E a quel punto nulla sarà più come prima…