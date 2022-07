Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: rivelazione shock per CORNELIA

Per mesi è stato il suo alleato più fidato. Ora, però, diventerà il nemico più pericoloso. Stiamo ovviamente parlando di Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà di mettersi contro la donna che ama: Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E le conseguenze non si faranno attendere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane vuole sposare Robert

Sono passati ormai due anni da quando Ariane Kalenberg è arrivata al Fürstenhof e da allora non ha mai smesso di stupirci. Ciononostante, il suo nuovo piano per impossessarsi dell’hotel è comunque riuscito a lasciare tutti a bocca aperta, inclusa la persona al lei più vicina…

Come sappiamo, la donna ha infatti deciso di conquistare Robert (Lorenzo Patané) e farsi sposare da quest’ultimo con l’idea di mettere così le mani sulle azioni dei Saalfeld. Una strategia che, come prevedibile, incontrerà parecchi ostacoli…

Oltre al profondo legame tra Robert e Cornelia (Deborah Müller), la Kalenberg dovrà infatti confrontarsi con un ulteriore problema: la gelosia di Erik! Quest’ultima non intende infatti in nessun modo rinunciare alla donna che ama. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik svela a Cornelia il piano di Ariane

Dopo aver invano provato a convincere il compagno ad appoggiare il suo piano per aiutarla a ottenere la sua tanto agognata vendetta contro Christoph, Ariane capirà di dover fare a meno dell’aiuto di Erik e prenderà in mano la situazione.

Sarà così che la donna farà una scenata pubblica al fidanzato, fingendo di chiudere la loro relazione per poi correre a farsi consolare da Robert. Mettere Vogt di fronte al fatto compiuto, però, non si rivelerà una scelta saggia…

Furioso, Erik deciderà infatti di far saltare il piano di Ariane, svelando le intenzioni di quest’ultima. Vogt rivelerà dunque a Cornelia la verità dietro allo strano comportamento della Kalenberg. E, inutile dirlo, la Holle ne resterà sconvolta!