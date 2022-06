Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: inaspettata decisione di ARIANE

Un incredibile colpo di scena sta per cambiare per sempre il corso dell’attuale stagione di Tempesta d’amore e di quasi tutti i principali personaggi. Nelle prossime puntate italiane della soap Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) modificherà infatti drasticamente il proprio diabolico piano per impossessarsi del Fürstenhof. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Ariane in crisi

Entrata in scena come la classica dark lady di ghiaccio abituata ad agire da sola e a non fermarsi di fronte a nulla, con il tempo Ariane ha mostrato un altro lato più umano. Quando nella sua vita è comparso Erik (Sven Waasner), la donna ha infatti finito per innamorarsi, rivelando così di poter ancora provare dei sentimenti. L’idillio, però, non avrà vita lunga…

Dopo essere addirittura arrivati vicino a sposarsi, i due complici e amanti si sono infatti parecchio allontanati. Come sappiamo, la causa è stato un improvviso cambio di atteggiamento della Kalenberg, che – dopo aver scoperto di non essere mai stata malata di tumore – si è lasciata sopraffare dall’odio nei confronti di Christoph (Dieter Bach), reprimendo così quel lato umano che era appena spuntato.

Il punto di non ritorno è però arrivato quando Ariane ha tradito Erik, consegnandolo di fatto alla polizia pur di salvare un’amicizia senza speranza con Selina (Katja Rosin). Come prevedibile, l’accaduto ha creato una frattura nel rapporto tra Vogt e la compagna, anche se in seguito c’è stato un riavvicinamento. Tra non molto, però, la situazione precipiterà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik in fuga

Reo confesso per truffa e occultamento di prove, Erik si troverà ad affrontare un processo il cui verdetto sembra già scritto. Ed effettivamente dopo la prima seduta per l’uomo le cose si metteranno davvero male…

Il risultato? Convinto che lo attenda una condanna in carcere, Vogt deciderà dunque di darsi alla fuga e lasciare il Fürstenhof per vivere da latitante ma libero. Una decisione che non susciterà in Ariane la reazione prevista…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vuole conquistare Robert

Contrariamente a quanto ci si sarebbe potuti aspettare, la dark lady non solo non proverà a dissuadere il compagno, ma sarà quasi felice di “liberarsene”. Il motivo? La donna ha iniziato a covare un nuovo diabolico piano in cui Erik le sarebbe solo di ostacolo…

Più determinata che mai a mettere le mani sul Fürstenhof, Ariane avrà infatti un’idea apparentemente folle: diventare una Saalfeld… sposando uno di loro! E per forza di cose la sua scelta cadrà su Robert (Lorenzo Patané)…

Sarà questo l’inizio di una trama tanto sorprendente quanto appassionante destinata a segnare per sempre le vite dei personaggi più amati di Tempesta d’amore!