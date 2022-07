Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: amore tra YVONNE e ERIK

Un nuovo amore sta per nascere nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Dopo la drammatica fine della sua relazione con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), nelle prossime puntate tedesche della soap Erik Vogt (Sven Waasner) ritroverà infatti la felicità al fianco di un’altra donna… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Yvonne, Erik e Christoph

Mentre in Italia stiamo per assistere alla fase finale della bellissima storia d’amore di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), in Germania questi due personaggi hanno da tempo avuto il loro lieto fine lasciando il posto ad una nuova coppia di protagonisti: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf).

Ebbene, come sappiamo quest’ultima è il frutto di una relazione avuta da Erik con un suo amore di gioventù – Yvonne Klee (Tanja Lanäus) – con cui non ha più contatti da anni… almeno fino ad ora! Nei prossimi mesi la donna comparirà infatti improvvisamente al Fürstenhof e non ci vorrà molto prima che i vecchi sentimenti tra lei e Vogt tornino a divampare. Ci sarà però un problema…

Trovandosi in difficoltà finanziarie, Yvonne cercherà un compagno che le possa offrire una vita priva di preoccupazioni. E, inutile dirlo, Erik non avrà i requisiti giusti. Sarà così che la donna inizierà una relazione con Christoph (Dieter Bach), scatenando la gelosia di Vogt…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Christoph lascia Yvonne

Benché tormentata dai suoi sentimenti per Erik, Yvonne sarà determinata ad andare fino in fondo con Christoph e deciderà dunque di tentarsi il tutto per tutto chiedendo all’albergatore di sposarla. La attende però un’amara delusione…

Saalfeld, infatti, le farà capire di non avere assolutamente intenzioni serie con lei, ferendola a tal punto da scatenare una vendetta crudele. Sentendosi umiliata, Yvonne smaschererà infatti un segreto gelosamente custodito dal compagno: soffre di acalculia!

Il risultato? Furioso per il tradimento, Christoph non solo chiuderà la sua relazione con la Klee, ma licenzierà anche quest’ultima in tronco! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne e Erik si mettono insieme

Grazie alla propria capacità persuasiva, Yvonne riuscirà a convincere Werner (Dirk Galuba) ad annullare il suo licenziamento, salvando così il proprio lavoro. A quel punto Erik penserà che per lui e la Klee sia finalmente arrivato il momento di tornare insieme. Lei, però, la penserà diversamente…

Sempre determinata a trovarsi un buon partito, la donna deciderà dunque di “pescare all’amo” uno scapolo ricco alla festa di primavera organizzata in paese. Quando si recherà all’evento, però, Yvonne assisterà a quello che sembrerà un momento di intimità tra Erik e Carolin (Katrin Anne Heß)… e non ci vedrà più!

Sopraffatta dalla gelosia, la Klee affronterà dunque Vogt, finendo per dichiarargli i suoi sentimenti. E così i due diventeranno finalmente una coppia a decenni di distanza dalla loro prima storia. Erik avrà dunque finalmente trovato il grande amore dopo la delusione di Ariane?