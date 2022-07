Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’ultimo desiderio di FLORIAN

Di fronte alla morte si ristabiliscono le vere priorità della vita. E per Florian Vogt (Arne Löber) nulla conta di più di Maja von Thalheim (Christina Arends)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane guardacaccia dedicherà infatti proprio alla donna che ama il suo ultimo desiderio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian esprime i suoi ultimi desideri

Da settimane ormai si sta consumando il dramma di Florian Vogt. Dopo aver coraggiosamente rischiato la vita per salvare Maja e Hannes (Pablo Konrad), il giovane guardacaccia ha mostrato sintomi sempre più gravi fino all’arrivo della più temuta delle diagnosi: sta per morire.

L’infezione che lo ha colpito è infatti causata da un batterio contro cui non c’è cura… almeno per il momento! Determinati ad aiutare l’uomo che li ha salvati da morte certa, Maja e Hannes hanno infatti scoperto che alcuni anni prima un certo professor Berthold (Stefan Rehberg) aveva a lungo studiato la malattia che ha colpito Florian.

Come sappiamo, inizialmente lo studioso non ne voleva sapere di riprendere le sue vecchie ricerche, ma la capacità persuasiva di Maja alla fine ha avuto la meglio. Il professor Berthold si è dunque rimesso a lavorare ad una cura per l’infezione che sta uccidendo Florian, ma quest’ultimo non si lascerà trasportare dall’entusiasmo. Consapevole del fatto che le sue chance di sopravvivere sono bassissime, il ragazzo deciderà dunque di utilizzare al meglio il poco tempo rimastogli stilando una lista dei desideri. E le conseguenze saranno davvero inaspettate!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Floria vuole baciare Maja

Tra i sogni mai realizzati di Florian ci saranno infatti attività a dir poco inusuali come… buttarsi da un aereo con un paracadute! Non per questo, però, gli amici del ragazzo si tireranno indietro…

Determinata a regalare al suo ex dei momenti di pura felicità, Maja sarà infatti pronta ad esaudire ogni desiderio del giovane Vogt. E così non solo la von Thalheim organizzerà un lancio con il paracadute per Florian, ma si unirà lei stessa all’impresa!

Il risultato? I due vivranno insieme dei momenti indimenticabili che li faranno avvicinare come mai prima. E così, quando Florian tornerà a casa dopo quella giornata magica, aggiungerà un ultimo desiderio alla sua lista: baciare la sua Maja un’ultima volta! Lei lo accontenterà?