Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: arriva il salvatore di FLORIAN

Anche quando la situazione sembra senza via d’uscita, non bisogna mai disperare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, nel momento più buio della vita di Florian Vogt (Arne Löber), spunterà infatti un personaggio che riaccenderà un barlume di speranza… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Hannes vuole salvare Florian

Le puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia sono quasi interamente incentrate sul dramma di Florian. Come sappiamo, il giovane guardacaccia si è ferito durante una coraggiosa operazione di salvataggio, contraendo un’infezione gravissima contro cui non c’è rimedio.

Se il ragazzo scivolerà nella disperazione e accetterà la sua terribile sorte, ci sarà però invece chi sarà determinato a lottare con ogni mezzo a propria disposizione pur di salvarlo: Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) e Maja von Thalheim (Christina Arends)!

Sentendosi responsabili per la situazione in cui si trova Florian, i due ragazzi – e Hannes in particolare – inizieranno dunque a fare ricerche, nella speranza di trovare qualcosa che possa aiutare il giovane Vogt. E i risultati non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes trova il Professor Berthold

Hannes scoprirà infatti che anni prima un certo professor Uwe Berthold aveva condotto uno studio sul batterio che ha infettato Florian. Purtroppo, però, nonostante gli sforzi profusi le ricerche non avevano dato i risultati sperati ed erano dunque state interrotte. Come se non bastasse, dopo quel doloroso fallimento lo studioso era scomparso nel nulla.

Capendo che il professor Berthold è l’unica speranza di Florian, Hannes tenterà dunque di rintracciarlo e, grazie all’aiuto di Christoph (Dieter Bach), riuscirà effettivamente nella sua impresa. Lo attende però una brutta sorpresa: la reazione dello studioso, infatti, non sarà quella sperata…

Tempesta d’amore, casting news: Stefan Rehberg interpreta il professor Berthold

Sarà questo l’ingresso in scena del professor Berthold, un personaggio molto particolare destinato a segnare per sempre le vite dei protagonisti della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore. Interpretato da Stefan Rehberg – attore tedesco classe 1956 – il professor Berthold farà la sua comparsa ufficiale nel corso della puntata 3669 e rimarrà in scena per pochissime puntate. Ciononostante, sentiremo parlare di lui a lungo: sarà infatti proprio questo personaggio la chiave per la salvezza di Florian!