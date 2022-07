Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la decisione di MAJA

Fingere i sentimenti non è semplice, anche se è per una buona causa. Lo sa bene Maja von Thalheim (Christina Arends), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà di non poter più ingannare Hannes Fröhlich (Pablo Konrad)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja vuole tornare con Florian

Quando ha conosciuto Florian (Arne Löber), per Maja è stato chiaro di aver finalmente trovato l’amore della propria vita. Purtroppo, però, l’odio tra le rispettive famiglie ha portato i due protagonisti ad allontanarsi, fino a lasciarsi definitivamente (o almeno così credevano loro).

Decisa a voltare pagina, la von Thalheim ha dunque iniziato una relazione con il suo amore di gioventù: Hannes. Non per questo, però, i suoi sentimenti per il bel guardacaccia sono svaniti! Benché abbia continuato a ripetere a se stessa di amare Fröhlich, la ragazza ha infatti rifiutato la proposta di matrimonio di quest’ultimo. Ed è stato solo il primo passo…

Ben presto Maja capirà infatti finalmente di non aver mai smesso di amare Florian e sarà determinata a passare con lui il resto della vita. Purtroppo per lei, però, non sarà così semplice…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja chiude la storia con Hannes

Come sappiamo, il guardacaccia sta infatti morendo a causa di una gravissima infezione contro cui non c’è al momento una cura. La sua unica speranza di vita è dunque la sperimentazione portata avanti dal professor Berthold e finanziata proprio da Hannes!

Temendo per la vita del fratello, Erik (Sven Waasner) implorerà dunque Maja di non lasciare il fidanzato: se quest’ultimo dovesse ritirare i finanziamenti, Florian sarebbe spacciato! E così la ragazza deciderà di provare a portare avanti la sua relazione con Fröhlich. Un tentativo che avrà vita breve…

Basterà infatti un gesto romantico di Hannes perché Maja si renda conto di non poterlo ingannare. E così, benché addolorata, la ragazza comunicherà al fidanzato di non poter più stare insieme a lui, perché ama Florian! Come reagirà Hannes?