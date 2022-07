Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: ritorno di fiamma tra MAJA e FLORIAN

Non importa se sia stata lei a lasciarlo e abbia poi iniziato una relazione con un altro: Maja von Thalheim (Christina Arends) non ha mai smesso di amare Florian Vogt (Arne Löber)! E, se per noi era chiaro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore anche la diretta interessata lo capirà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Maja, Florian e Hannes

Uniti dai sentimenti, ma separati dall’odio tra le rispettive famiglia, Maja e Florian sembravano una moderna versione di Romeo e Giulietta, anche se con un finale meno tragico. Come sappiamo, nonostante i loro sforzi, alla fine i due protagonisti hanno capito di non poter restare insieme e hanno deciso di lasciarsi.

È stato allora che la von Thalheim ha ritrovato il suo primo amore – Hannes (Pablo Konrad) – decidendo di ricominciare una relazione con lui. Non per questo, però, il suo legame con Vogt si è indebolito… anzi!

Maja e Vogt hanno infatti continuato ad essere collegati da qualcosa di magico, che li porta a percepire sempre quando l’altro è in pericolo. Ciononostante, quando il guardacaccia ha provato a riconquistare la sua ex, lei ha preso le distanze, ribadendogli di essere felice insieme a Hannes. Le cose sono però destinate a cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja capisce di amare Florian

Come sappiamo, da ormai qualche settimana Florian ha scoperto di essere vicino alla morte a causa di una rarissima malattia da lui contratta durante una rischiosa operazione di salvataggio proprio a favore di Maja e Hannes. Convinto di essere ormai vicino alla fine, il ragazzo ha dunque stilato una lista di ultimi desideri da realizzare nel tempo che gli rimane… incluso quello di baciare Maja per un’ultima volta!

Ebbene, quando la ragazza lo scoprirà resterà a bocca aperta, ma deciderà di fare finta di nulla. Poco dopo, però, accompagnerà il suo ex a casa e tra di loro si creerà un’atmosfera magica che porterà Maja a baciare Florian!

E ora? Diversamente da quanto accaduto precedentemente, questa volta la von Thalheim non fuggirà dai propri sentimenti. Grazie a quel bacio, infatti, le sarà ormai chiaro che il suo cuore appartiene a Florian, non a Hannes! Maja confesserà dunque al suo ex di aver finalmente fatto chiarezza nei propri sentimenti e di voler stare con lui. La reazione di Vogt, però, non sarà quella aspettata…