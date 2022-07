Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: matrimonio in arrivo per MAX e VANESSA

Un nuovo matrimonio da sogno è in arrivo! E questa volta i fortunati non saranno i “soliti” protagonisti… Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) decideranno infatti di fare il grande passo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max decide di abbandonare la politica

Tra alti e bassi, la relazione tra Max e Vanessa sta andando avanti ormai da mesi, diventando più seria e stabile con il tempo che passa. Se tra qualche mese in Italia assisteremo ad una gravissima crisi di coppia che rischierà di mettere fine per sempre al loro amore, in Germania questo momento di sbandamento è ormai superato da tempo. Ciononostante, le discussioni non mancheranno…

Convinta che il fidanzato non abbia abbastanza ambizione, la Sonnbichler lo spronerà ad affrontare nuove sfide professionali, ottenendo un risultato decisamente inaspettato: Richter deciderà di entrare in politica! Anche questo progetto, però, avrà vita breve…

Esasperato dalle complicazioni burocratiche e dalle continue pressioni ricevute, dopo qualche settimana Max getterà infatti la spugna e deciderà di rinunciare alle sue aspirazioni politiche. Una decisione che Vanessa non gradirà!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max e Vanessa decidono di sposarsi

Ebbene, inizialmente tra i due fidanzati scoppierà l’ennesima lite, ma poi – grazie all’intervento dei Sonnbichler – Vanessa capirà di dover sostenere il compagno invece che criticarlo. E così la ragazza organizzerà per il suo amato una sorpresa romantica… con tanto di proposta di matrimonio! Inutile dire che il fitness trainer resterà spiazzato di fronte a quella domanda inaspettata (e a ruoli invertiti rispetto alla tradizione). La sorpresa, però, non gli impedirà di accettare di sposare la fidanzata!

Al settimo cielo, i due promessi sposi annunceranno ai loro cari la lieta novella e si metteranno subito alla ricerca di un luogo dove celebrare la loro unione. Ricerca che li porterà ad una cappella di paese avvolta da una leggenda…

Ebbene, quando Michael (Erich Altenkopf) – che accetterà di fare da testimone a Max – si recherà alla cappella, accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato… (Puntate 3879-84, in onda in Germania dal 26 agosto al 2 settembre 2022)