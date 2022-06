Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la nuova sfida di MAX

Crisi di coppia, inaspettati figli affidatari, licenziamenti e tragiche disavventure: nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore Max Richter (Stephan Hartmann) non si farà mancare proprio niente. E nelle prossime puntate tedesche per lui arriverà anche una sfida professionale a dir poco sorprendente! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Rosalie fallisce la missione per Christoph. E lui…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa e Max tra crisi e incidenti

Passato un po’ in secondo piano dopo l’inizio della sua relazione con Vanessa (Jeannine Gaspár), nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Max è recentemente tornato al centro della scena grazie all’ingresso del fratello maggiore Gerry (Johannes Hut). Nella prossima stagione, però, per il fitness trainer non mancheranno avventure ed emozioni (non sempre positive).

Come vi abbiamo anticipato, il ragazzo affronterà infatti una gravissima crisi di coppia, tanto che la storia tra lui e Vanessa sembrerà essere giunta al capolinea. Fortunatamente, però, non solo i due alla fine si ritroveranno, ma vivranno anche un’inaspettata esperienza di genitori affidatari.

Come se non bastasse, quando nella loro vita sembrava finalmente tornato il sereno, i due fidanzati vivranno due nuovi shock: il licenziamento di Vanessa ed un gravissimo incidente che rischierà di costare la vita ad entrambi. E le sorprese non sono ancora finite…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max decide di entrare in politica

Tutto inizierà quando, spronata dagli zii, Vanessa inizierà a pensare al proprio futuro professionale, valutando di iniziare dei corsi di formazione. La ragazza spererà di vedere lo stesso atteggiamento nel compagno, che però non sembrerà assolutamente condividere il suo entusiasmo…

Max si dirà infatti contento della propria situazione, ribadendo di non aver bisogno di cambiamenti. Convinta che il fidanzato abbia solo bisogno di una piccola spinta, la ragazza gli organizzerà un incontro con Robert (Lorenzo Patané). I risultati, però, non saranno quelli sperati…

Neanche il colloquio con Saalfeld sveglierà infatti in Richter la voglia di realizzarsi professionalmente. Un atteggiamento che la Sonnbichler non approverà! Vanessa resterà infatti delusa dalla totale mancanza di ambizione del fidanzato, con cui scoppierà un’accesa discussione. E sarà allora che Max annuncerà di voler entrare in politica!

Ebbene, quella che voleva inizialmente essere solo una provocazione nei confronti della fidanzata si trasformerà ben presto in un piano reale, tanto che il fitness trainer inizierà a lavorare ad un programma politico che lo rappresenti. E saranno a sorpresa proprio Alfons (Sepp Schauer) e Hildegard (Antje Hagen) a ispirarlo…

Max inizierà dunque una nuova carriera come politico?

(Puntate 3854-62, in onda in Germania dal 24 giugno al 6 luglio 2022)