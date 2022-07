Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: brutte notizie per GERRY

Dopo un inizio difficile, da qualche tempo I rapporti tra Max (Stefan Hartmann) e Gerry Richter (Johannes Hut) sembravano finalmente migliorati. Ma sarà davvero così? Ebbene, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore accadrà un fatto inaspettato che metterà i due fratelli ancora una volta l’uno contro l’altro. Ecco dunque cosa succederà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max dà ospitalità a Gerry

Crescere con un fratello con un deficit cognitivo non è semplice, specialmente se i propri genitori hanno dedicato a quest’ultimo tutte le attenzioni. È questo il motivo principale dell’astio di Max nei confronti di Gerry. Un rancore che si è protratto nel corso del tempo fino a portare il fitness trainer a cancellare del tutto il consanguineo dalla propria vita… almeno fino ad ora!

Come sappiamo, da qualche mese Gerry è improvvisamente ricomparso nella vita di Max, costringendo quest’ultimo ad affrontare i fantasmi del passato. Inizialmente il fitness trainer ha provato a cacciare il fratello, ma poi – dopo aver scoperto che la madre non può occuparsene perché malata – ha deciso di dargli ospitalità per qualche settimana. Le cose, però, stanno per cambiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max vuole mandare via Gerry

Mentre Gerry continuerà a fare amicizie in quel del Fürstenhof, iscrivendosi addirittura ad un torneo di bocce con i colleghi, Max farà visita alla madre per capirne le reali condizioni di salute e discutere con lei della “gestione” del fratello.

Ebbene, resosi conto che la madre ha bisogno ancora di tempo per riprendersi del tutto e, di conseguenza, non può prendersi cura del figlio “speciale”, prenderà una decisione inaspettata: mandare Gerry in una struttura protetta.

Al suo ritorno al Fürstenhof, Max comunicherà al fratello che deve lasciare Bichlheim e andare a vivere in una casa con degli sconosciuti che si prenderanno cura di lui. Una notizia che, come prevedibile, manderà nel panico il povero Gerry… Riuscirà quest’ultimo a convincere il consanguineo a permettergli di rimanere?