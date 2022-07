Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la gelosia di ROBERT

Se c’è un difetto che Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) non è mai riuscito a perdere c’è senza dubbio la gelosia… e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) lo sa bene! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady sfrutterà proprio il punto debole dell’uomo per allontanare quest’ultimo da Cornelia Holle (Deborah Müller)…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si allea con Patrick

Separare due persone che si amano non è certo un’impresa semplice, ma Ariane non è certo una donna che si scoraggia facilmente. Consapevole del fatto che per poter conquistare Robert deve necessariamente prima separare quest’ultimo dalla fidanzata, la dark lady metterà infatti a punto un diabolico piano per allontanare i due innamorati. E per farlo le servirà un alleato…

Ben sapendo che il matrimonio di Saalfeld con Eva (Uta Kargel) finì a causa della gelosia dell’albergatore nei confronti di Christoph (Dieter Bach), la Kalenberg penserà bene di portare al Fürstenhof un uomo in grado di colpire Robert nel suo punto più debole: l’ex amante di Cornelia!

Sarà così che Ariane contatterà Patrick Krieger (Peter Schorn) e lo convincerà a presentarsi all’hotel a cinque stelle con il compito di separare Robert e Cornelia. Ci riuscirà?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert geloso di Patrick e Cornelia

Ebbene, l’arrivo dell’uomo lascerà letteralmente a bocca aperta Cornelia, che tutti si aspettava tranne che di rivedere l’ex amante. La vera sorpresa, però, sarà la scoperta che Patrick è al Bichlheim con l’intento di riconquistarla!

Sconcertata, la Holle dirà chiaro e tondo allo spasimante di non essere assolutamente interessata a ricominciare una storia con lui in quanto è già felicemente fidanzata. L’uomo, però, ovviamente non ne avrà nessuna intenzione.

Dopo uno scontro con Robert – che gli intimerà senza troppi giri di parole di sparire al più presto dal Fürstenhof – Patrick non solo non se ne andrà, ma inizierà ad inviare a Cornelia dei messaggi romantici in piena notte. E non è finita qui…

L’indomani, Ariane stuzzicherà infatti ulteriormente Saalfeld, spingendolo a cacciare il rivale dal Fürstenhof… e la Holle non apprezzerà! Il risultato? Tra i due fidanzati nascerà una discussione che porterà Robert a fare una dichiarazione decisamente fuori luogo: non si lascerà tradire da Cornelia come quest’ultima fece con l’ex marito! Parole che provocheranno inevitabilmente una frattura nel loro rapporto…