Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la proposta di matrimonio di VANESSA a MAX

Chi lo ha detto che è l’uomo a dover chiedere la mano della propria compagna? Sicuramente non Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore deciderà di invertire i ruoli voluti dalla tradizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max decide di entrare in politica

Se nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia la vita di Max è stata movimentata dall’arrivo di Gerry (Johannes Hut), in Germania il fitness trainer del Fürstenhof vive da qualche mese un periodo di relativa tranquillità. Le cose, però, stanno per cambiare…

Tutto inizierà quando Vanessa proverà a spronare il fidanzato a far fare un salto di livello alla sua vita con una nuova sfida professionale. Convinta che il suo amato abbia bisogno solo di una piccola spinta, la ragazza gli organizzerà dunque un incontro con Robert (Lorenzo Patané) senza però ottenere il risultato sperato…

Richter non mostrerà infatti la minima ambizione e, anzi, si dirà soddisfatto della sua situazione attuale. Il risultato? Tra lui e la Sonnbichler scoppierà un’accesa discussione che porterà Max a fare una proposta provocatoria: entrare in politica!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vanessa fa una proposta di matrimonio a Max

Ebbene, se inizialmente il ragazzo voleva solo provocare la fidanzata, ben presto quell’idea apparentemente folle diventerà sempre più concreta, tanto che il giovanotto inizierà a lavorare ad un vero e proprio programma elettorale.

Ben presto, però, arriveranno i primi problemi…

Oltre agli scogli burocratici, Max si dovrà scontrare con l’opposizione di Werner (Dirk Galuba), che non gradirà affatto alcune delle idee liberali del programma dell’aspirante politico. Come se non bastasse, con il passare del tempo il giovane Richter inizierà a sentirsi sempre più sotto pressione, al punto da decidere di rinunciare alla carriera politica. Come reagirà Vanessa?

Ebbene, inizialmente la ragazza resterà delusa dall’ennesimo passo indietro fatto dal fidanzato, ma poi – grazie ai Sonnbichler – capirà di dover essere di sostegno all’uomo che ama e preparerà dunque per quest’ultimo una sorpresa davvero speciale…

Sarà così che Vanessa stupirà Max con un’inaspettata proposta di matrimonio, lasciando ovviamente il fitness trainer a bocca aperta! Per questi due amatissimi personaggi sarà dunque in arrivo il lieto fine? E cosa ne sarà delle aspirazioni politiche di Richter?

(Puntate 3870-79, in onda in Germania dal 21 luglio al 26 agosto 2022)