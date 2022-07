Spoiler telenovela Terra Amara: Yilmaz si fa minaccioso con Demir

Chi di incendio colpisce, di incendio rischia di perire. Sarà questo l’escamotage che utilizzerà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nei riguardi di Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il protagonista delle telenovela turca tenterà infatti di bruciare vivo il proprio nemico, ma tutto ciò avrà un precedente. Scopriamo insieme quale…

Terra Amara, news: Demir brucia le case dei dipendenti

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Yilmaz otterrà la grazia ed uscirà di prigione. Ovviamente, l’uomo correrà subito dall’amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek), nel frattempo diventata madre del piccolo Adnan, ma Demir riuscirà ad intercettare i suoi passi e, dopo avergli fatto del male, gli sparerà dei colpi di pistola alla schiena, che lo porteranno a cadere nella acque di un canale.

A salvare la vita a Yilmaz penserà la dolce domestica Gülten (Selin Genç) che, dopo aver fatto visitare l’uomo dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), lo nasconderà nelle casette malconce dei dipendenti dei Yaman. Tuttavia, la ragazza si lascerà sfuggire tale particolare con il fratello Gaffur (Bülent Polat), che lo riferirà immediatamente a Demir. Il risultato? Lo stesso Demir darà ordine di incendiare tutte le case dei sottoposti quando questi ultimi si rifiuteranno di consegnargli Yilmaz, che Züleyha crede morto ormai da mesi…

Terra Amara, trame: Yilmaz si riprende e…

Occhio a quello che succederà in seguito, quando Yilmaz si riprenderà completamente grazie alle cure dell’ex compagno di carcere Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). Appena avrà modo di ragionare su quanto accaduto negli ultimi mesi, il nostro protagonista si domanderà dunque per quale ragione Züleyha abbia sposato Demir voltando le spalle al loro amore, non sapendo che la donna ha in realtà sposato il suo signore soltanto per salvargli la vita. Yilmaz ignorerà anche che Adnan è suo figlio.

Una sera, Yilmaz non farà fatica ad introdursi nella villa dei Yaman e, dopo aver assistito suo malgrado ad una cena romantica tra Züleyha e Demir, deciderà che è arrivato il momento di farla pagare al suo rivale e toglierà tutta la benzina dalla sua automobile. Ma per quale motivo?

Terra Amara, spoiler: Yilmaz cerca di bruciare vivo Demir!

La risposta non tarderà ad arrivare: il mattino successivo, ad attendere Demir ci sarà Yilmaz che, dopo avergli dato un colpo alla nuca, lo legherà e lo porterà in un capanno abbandonato. In preda alla collera, Yilmaz sottolineerà che intende fargli patire ciò che lui ha fatto ai suoi stessi operai, motivo per cui incendierà il capanno e se ne andrà via.

Tuttavia, è bene precisare che Yilmaz darà a Demir una via d’uscita, visto che posizionerà un coltello ad alcuni metri di distanza dal nemico. Demir riuscirà quindi a tagliare le corde e a slegarsi, salvandosi di fatto dall’incendio. Il rapporto tra i due antagonisti della telenovela sarà però sempre più complicato e nella diatriba si inserirà presto anche Fekeli, dato che avrà diversi conti in sospeso con la famiglia Yaman…