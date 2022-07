L’ossessione per la moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà commettere più di una cattiveria a Demir Yaman (Murat Ünalmış) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Deciso a fare il possibile affinché la donna non scopra che il suo amato Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) è ancora vivo, il ricco imprenditore se la prenderà anche con i propri dipendenti. Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, trame: Demir spara a Yilmaz ma Gülten lo salva…

In primis, Demir farà credere a Züleyha che Yilmaz è morto a causa di un incendio scoppiato nel carcere in cui si trovava per l’omicidio di Naci, ma si guarderà bene dal dirle di avere ormai scoperto che lei e l’uomo non sono affatto fratello e sorella. Sette mesi dopo, Yilmaz otterrà però la grazia e, nonostante i tentativi di Demir, ritornerà in libertà ed andrà a Çukurova proprio mentre Züleyha starà dando alla luce il piccolo Adnan.

Anche in questo caso, ad avere la meglio sarà purtroppo Demir, che riuscirà a portare Yilmaz lontano dalla tenuta con l’aiuto del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat). Al termine di una serie di torture, Demir sparerà alle spalle di Yilmaz, che cadrà nelle acque di un canale. Fortunatamente, il nostro protagonista verrà tratto in salvo dalla dolce domestica Gülten (Selin Genç), la sorella di Gaffur.

Terra Amara, spoiler: Demir incendia le case dei poveri lavoratori!

Di lì a poco, la situazione non farà che peggiorare: quando le condizioni di salute di Yilmaz sembreranno arrivare ad un grave punto di non ritorno, Gülten non riuscirà a stare tranquilla e rinfaccerà a Gaffur di avere messo a repentaglio la vita di Akkaya, che lei stessa ha salvato. Grazie a tali parole, il capomastro capirà dunque che il rivale del suo signore è stato nascosto probabilmente nelle case maltenute dei dipendenti dei Yaman ed avviserà immediatamente Demir.

Ovviamente, lo stesso Demir si precipiterà sul posto con Gaffur ed altri uomini ed andrà letteralmente in escandescenze quando verranno ritrovati i documenti di Yilmaz all’interno di un rifugio. Visto che tutti quanti si rifiuteranno di aiutarlo, Demir darà quindi ordine di incendiare tutte le case dei sottoposti, con grosso disappunto dell’amico Cengaver (Kadim Yaşar), e le farà radere al suolo lasciando sfollati anche anziani e bambini.

Terra Amara, news: Gaffur cerca di proteggere Gülten, ma dov’è Yilmaz?

La tensione che si verrà a creare creerà diverse dinamiche: da un lato Hünkar (Vahide Perçin) rimprovererà duramente il figlio per la crudeltà mostrata con i dipendenti e dovrà impegnarsi per evitare che Züleyha scopra che Yilmaz è vivo e si trovava nei rifugi vicini alla loro tenuta. Dall’altro Gaffur tenterà ad ogni costo di proteggere Gülten perché sarà cosciente del fatto che Demir non esiterebbe ad uccidere sia la ragazza e sia lui e Saniye (Selin Yeninci) qualora venisse fuori il suo coinvolgimento nel salvataggio di Yilmaz.

E a proposito di quest’ultimo… dove sarà finito? Come avrà fatto Yilmaz a scappare (piuttosto malconcio) dai rifugi poco prima che Demir li facesse incendiare?