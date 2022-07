Terra Amara: Demir sparerà a Yilmaz! Come va a finire? Anticipazioni

Anticipazioni su Yilmaz di Terra amara: la vita del protagonista maschile sarà a forte rischio!

Non ci sarà pace per Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara: dopo diversi mesi passati in carcere per l’omicidio di Naci, il protagonista maschile della telenovela turca riuscirà infatti ad uscire per via della grazia ricevuta dal governatore, ma il cattivissimo Demir Yaman (Murat Ünalmış) farà di tutto per rintracciarlo e non permettergli di incontrare la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek)…

Terra Amara, news: il difficile parto di Züleyha

Come prima cosa è bene specificare che, a questo punto della narrazione, Demir avrà fatto credere con l’inganno a Züleyha che Yilmaz sia morto a causa di un incendio improvviso scoppiato in galera. Dato che la sua gravidanza sarà ormai in stato avanzato, la Altun cercherà dunque di abituarsi all’idea che sarà per sempre la signora Yaman. Una circostanza che non piacerà affatto né alla cattivissima Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) e né alla governante Saniye Taşkın (Selin Yeninci).

Non a caso, le due donne si accorderanno per cercarla di fare fuori. Come? Semplice: posizioneranno un serpente velenoso sotto il suo letto, nella speranza che l’anima la morda e di conseguenza la uccida. Tuttavia, il piano delle cattivissime della soap non andrà come previsto: il mattino successivo, Züleyha si renderà conto della presenza del serpente nella sua stanza e cadrà dalle scale mentre starà tentando di fuggire. A causa della caduta, la donna entrerà quindi in travaglio e, assistita dalla suocera Hünkar (Vahide Perçin) partorirà un bambino in buona salute!

Terra Amara, spoiler: Demir tortura Yilmaz e gli spara

Proprio nei momenti del parto, Yilmaz – appena scarcerato – riuscirà ad entrare nella tenuta dei Yaman, ma sfortunatamente verrà bloccato da Demir che, al termine di una colluttazione, lo porterà in un campo deserto con l’aiuto del capomastro Gaffur (Bülent Polat). Con tale stratagemma, Demir vorrà costringere Yilmaz a rinunciare per sempre a Züleyha, visto che ormai è sua moglie, e per convincerlo legherà i polsi dell’uomo ad un fuoristrada che Gaffur metterà in azione trascinandolo a terra per diversi minuti.

Da un lato Yilmaz non accetterà di adeguarsi all’ordine del signore poiché sarà cosciente del fatto che ha sposato Züleyha con l’inganno; dall’altro la già difficile situazione si complicherà ancora di più grazie all’arrivo di Cengaver (Kadim Yaşar), che chiederà all’amico Demir di smetterla con le torture. A quel punto, approfittando della distrazione generale, Yilmaz riuscirà a slegarsi i polsi e tenterà di scappare, ma il Yaman Senior gli sparerà alle spalle, facendolo cadere nelle acque torbide di un canale.

Terra Amara, trame: Gülten salva la vita a Yilmaz

Occhio quindi ai successivi risvolti: vi anticipiamo che Yilmaz riuscirà a salvarsi anche stavolta, grazie alla domestica Gülten (Selin Genç) che gli presterà il primo soccorso e lo porterà da una curatrice. Quest’ultima, tuttavia, non potrà fare granché, cosa che spingerà la disperata Gülten a chiedere aiuto al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), il marito della spietata Şermin.

Già consapevole del fatto che il bambino che Züleyha ha partorito è di Yilmaz e non di Demir, Sabahattin accetterà di prestare aiuto allo sfortunato ragazzo, le cui condizioni appariranno però disperate a causa delle torture subite e degli spari ricevuti. Yilmaz riuscirà dunque a salvarsi?