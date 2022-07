Terra amara spoiler: sarà dramma per HÜNKAR

Una serie di eventi porterà Hünkar Yaman (Vahide Perçin) a rischiare la sua stessa vita nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna verrà infatti ferita inavvertitamente da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) nel corso di uno scontro a fuoco con Demir Yaman (Murat Ünalmış). Cerchiamo dunque di capire come si arriverà alla potenziale tragedia…

Terra Amara, news: il doppio gioco di Züleyha

Tutto partirà nel momento in cui Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) scoprirà che Yilmaz non è morto in carcere a causa di un incendio, come invece pensava. A quel punto, la donna cercherà di fuggire dal suo matrimonio infelice con Demir, ma sembrerà rassegnarsi all’idea quando anche il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) le farà notare che i Yaman farebbero di tutto per impedirle di portare via il piccolo Adnan dalla tenuta.

Dopo aver chiesto perdono a Demir per come si è comportata, Züleyha avvierà così un vero e proprio doppio gioco, visto che consegnerà alla domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) un foglietto da recapitare a Yilmaz, dove gli darà appuntamento il giorno successivo in un luogo isolato della regione per raccontargli tutta la verità sul suo matrimonio con Demir. Da un lato, visto che sarà innamorata di Akkaya, l’inserviente fingerà di accettare di farle il favore, dall’altro nasconderà alla Altun che anche Yilmaz, qualche ora prima, aveva chiesto di favorire un incontro con lei…

Terra Amara, trame: Demir minaccia Gülten

La situazione sarà destinata a peggiorare inesorabilmente quando Saniye (Selin Yeninci) troverà il bigliettino scritto da Züleyha e lo consegnerà al marito Gaffur (Bülent Polat), che andrà letteralmente in escandescenze appena scoprirà che la sorella si è messa di nuovo in una situazione compromettente con i Yaman.

In cerca di una soluzione, Gaffur consegnerà il biglietto a Demir, che inizialmente sembrerà non arrabbiarsi con Züleyha. Tuttavia, il giorno successivo, il Yaman Senior minaccerà di uccidere sia Saniye e sia Gaffur per obbligare Gülten a consegnare a Yilmaz la “missiva” della moglie, in modo tale da tendere un vero e proprio tranello mortale contro Akkaya. Il piano sembrerà riuscire, visto che Demir rinchiuderà Züleyha nella sua stanza e si presenterà al suo posto all’appuntamento fissato con Yilmaz…

Terra Amara, spoiler: ecco perché Hünkar viene ferita

Il dramma, purtroppo, non tarderà ad arrivare: al culmine di un aspro confronto, Yilmaz riuscirà a disarmare Demir, ma deciderà di non ucciderlo perché ricorderà le parole del padrino Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), che lo aveva spronato a pensare ad una vendetta più “fredda” per non convertire il neonato Adnan in un orfano. Tuttavia, quando Akkaya starà per andarsene, Demir tirerà fuori un’altra pistola nascosta nelle caviglie e sarà sul punto di farlo fuori.

Nel bel mezzo del trambusto si inserirà Hünkar, che si precipiterà sul posto quando Züleyha, ancora reclusa nella sua stanza, la metterà al corrente delle intenzioni omicide del figlio. La signora Yaman si prenderà dunque una pallottola in pieno petto esplosa da Yilmaz nel tentativo di impedire a Demir di sparargli contro!

Da un lato lo stesso Demir sparerà a Yilmaz all’altezza del cuore, ma l’uomo riuscirà a salvarsi grazie ad un porta sigarette in metallo che lo proteggerà, dall’altro le condizioni di salute di Hünkar saranno disperate e i medici dovranno operarla d’urgenza. Si salverà? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.