Terra Amara: ŞERMIN vuole fare abortire ZÜLEYHA ma…

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, la gravidanza di Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) farà storcere il naso alla losca Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Inviperita dal fatto che il presunto erede del cugino Demir (Murat Ünalmış) possa ereditare tutta la fortuna dei Yaman a discapito della figlia Betül (İlayda Çevik), la donna deciderà di porre rimedio alla questione in una maniera del tutto illegale, ossia procurando un aborto alla sfortunata protagonista. Il suo piano non andrà però come previsto…

Terra Amara, news: la difficile gravidanza di Züleyha

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, sapete già che Züleyha sposerà Demir in seguito all’arresto del suo amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş), che finirà in manette grazie alla segnalazione di Hünkar Yaman (Vahide Perçin). Quest’ultima deciderà appunto di denunciare il giovane non appena scoprirà che è ricercato a Istanbul per l’omicidio del potente Naci: una mossa che la donna farà quando capirà che la Altun è incinta, visto che vorrà far passare il bambino come il figlio di Demir (che crederà essere sterile).

A quel punto, Züleyha si troverà costretta a contrarre matrimonio con Demir nella speranza che quest’ultimo possa poi garantire a Yilmaz uno sconto di pena da 30 a 15 anni di reclusione. Ciò però non avverrà, visto che il povero Yilmaz verrà condannato alla pena di morte. Visto che ignorerà che il padre del bimbo della ragazza non è il cugino Demir, Şermin penserà quindi di agire illegalmente…

Terra Amara, spoiler: Şermin vuole fare abortire Züleyha

Eh sì: Sermin cercherà di evitare che Demir abbia un erede, perché così tutto passerebbe nelle mani della figlia Betül alla sua morte a quella di Hunkar. Di conseguenza la donna ascolterà il consiglio di un’amica e si rivolgerà ad una sorta di sciamana per procurarsi delle erbe velenose in grado di indurre un aborto alla Altun. Per portare a termine il suo folle piano, la Yaman nasconderà le stesse erbe all’interno di un budino che offrirà alla povera Zuleyha. La dark lady dovrà però fare i conti con un incalcolabile imprevisto…

Terra Amara, trame: Sabahattin mangia il dolce destinato a Züleyha

Possiamo anticiparvi che, sfortunatamente, a mangiare il dolce sarà il dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), che deciderà di assaggiarlo appena lo troverà in frigorifero. Nel giro di poche ore, il marito di Şermin comincerà ad avere dei forti crampi alla pancia, tant’è che capirà immediatamente che la moglie senza scrupoli ha introdotto qualcosa di nocivo nel budino.

Da un lato la donna si troverà quindi costretta ad ammettere che ha cercato di avvelenare Züleyha per farle perdere il bambino, dall’altro Sabahattin non riuscirà a capacitarsi dell’ennesima cattiva azione della consorte e le ricorderà che deve smetterla di avercela con Demir, l’uomo che in fin dei conti sta pagando gli studi a Parigi di Betül.

Il dialogo infuocato si interromperà però quando Sabahattin si sentirà ulteriormente male e verrà accompagnato da Züleyha e Yilmaz in ospedale, dove gli verrà praticata una lavanda gastrica. Almeno per ora, il medico tacerà il coinvolgimento di Şermin, ma per quanto potrà durare l’omissione?