Terra amara: occhio all’astuta ŞERMIN

Trame Terra amara: anticipazioni su Şermin Yaman

Nel cast fisso di Terra Amara, la nuova soap turca di Canale 5, ci sarà anche la controversa Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Con i suoi intrighi, la donna sarà una vera e propria spina nel fianco per la protagonista Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e tutte le persone che le graviteranno attorno. Scopriamo insieme perché…

Terra Amara, news: ecco chi è Şermin

Come prima cosa è bene chiarire che Şermin sarà una delle residenti della fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e suo figlio Demir (Murat Ünalmış), ossia il luogo dove Züleyha e il suo amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) si nasconderanno quando dovranno fuggire da Istanbul per l’omicidio del ricco e potente Nasih.

Nipote del defunto marito di Hünkar e dunque cugina di Demir, Şermin non avrà alcuna stima dei suoi parenti, soprattutto perché la zia l’avrà relegata in un angolo piuttosto povero della tenuta insieme al marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), un medico ormai sull’orlo del fallimento e con il vizio dell’alcool. Non a caso, la Yaman vorrà trovare un modo per entrare in possesso delle ricchezze familiari, che crederà le appartengano esattamente come a Demir…

Terra Amara, spoiler: Şermin e il difficile matrimonio con Sabahattin

Proprio per questo, nel corso dei primissimi episodi, i telespettatori dovranno abituarsi al doppio volto di Şermin: da un lato la donna si sforzerà di mostrarsi dolce e gentile con la zia Hünkar, anche perché vorrà garantire un futuro agiato alla figlia Betül (İlayda Çevik), che all’inizio della storia risiederà a Parigi. Dall’altro la Yaman non eviterà di mostrare il suo carattere aggressivo al marito Sabahattin, a cui darà in più circostanze del fallito (anche se negherà di concedergli il divorzio, come invece lui vorrebbe).

Grazie alla sua “doppia personalità”, Şermin rappresenterà quindi un vero e proprio fattore di disturbo per Hünkar, soprattutto quando Züleyha diventerà la moglie di Demir in seguito all’arresto di Yilmaz (che avrà presentato a tutti quanti come suo fratello).

Terra Amara, trame: Şermin indaga sul matrimonio di Züleyha e Demir

Eh sì: visto che non comprenderà per quale ragione la zia abbia fatto sposare in fretta e furia il cugino con una “serva”, Şermin cercherà di indagare sulla faccenda e coinvolgerà le gelosissime domestiche Saniye Taşkın (Selin Yeninci) e Fadik (Polen Emre) nella questione. Ciò avverrà soprattutto quando Şermin noterà che, al momento delle promesse nuziali, Züleyha aveva indosso un abito differente rispetto a quello prestigioso che le aveva regalato Demir.

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alla soap turca, sapete infatti già che, poco prima delle nozze, Züleyha tenterà di togliersi la vita e si getterà nelle acque di un fiume con l’abito da sposa, cosa che costringerà Hünkar – dopo averla salvata – a fargliene indossare un altro. Şermin riuscirà dunque a scoprire l’arcano?