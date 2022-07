Spoiler soap Terra amara: Yilmaz salvato, ma ora sono guai…

I sentimenti della domestica Gülten Taşkın (Selin Genç) nei confronti di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) saranno sempre più evidenti nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, tant’è che la ragazza esporrà il protagonista della telenovela ad un grave pericolo. Vediamo insieme quale…

Terra Amara, trame: Yilmaz ottiene la grazia e corre da Züleyha ma…

Tutto avverrà quando Yilmaz otterrà la grazia dal governatore e potrà uscire dal carcere dopo sette mesi di detenzione. Informato dal mancato cognato Veli (Mustafa Açılan) del matrimonio avvenuto tra la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Demir (Murat Ünalmış), il giovane si precipiterà immediatamente nella tenuta dei Yaman, proprio negli istanti in cui la donna starà dando alla luce il piccolo Adnan.

Anche in questa circostanza, Yilmaz non potrà però rivedere Züleyha, ciò perché Demir riuscirà ad intercettare i suoi propositi e lo aspetterà al varco con il capomastro Gaffur (Bülent Polat) per metterlo definitivamente fuorigioco. Ed effettivamente, dopo avergli chiesto invano di dimenticarsi della Altun, Demir non esiterà a sparare alle spalle al suo rivale, che cadrà incosciente nelle acque di un canale…

Terra Amara, news: Gülten salva Yilmaz

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che a salvare Yilmaz penserà Gülten, ossia la sorella di Gaffur. Dopo averlo aiutato ad uscire dal canale, la ragazza porterà il nostro protagonista nelle casette degli operai di Demir e Hünkar (Vahide Perçin) e lo affiderà alle cure di una residente. Prima però Yilmaz sarà visitato dal dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), che prometterà di mantenere il riserbo su tutta la questione perché stanco degli intrighi della sua famiglia.

Nonostante la febbre alta, Yilmaz riuscirà a intercettare alcuni discorsi e così, quando Demir arriverà lì, scoprirà con sgomento che Züleyha ha dato alla luce un bambino. Una vera e propria sorpresa che farà perdere i sensi all’uomo, il quale incomincerà a stare peggio. Non a caso, la donna che lo avrà in cura si precipiterà ad avvisare Gülten, che disperata temerà che Yilmaz stia per passare a miglior vita e lo veglierà per diverse ore.

Terra Amara, spoiler: Gülten accusa Gaffur del tentato omicidio di Yilmaz

Ed è proprio in seguito a tutto ciò che avverrà il colpo di testa di Gülten: in preda alla collera, la ragazza non esiterà ad affrontare il fratello e gli rivelerà di averlo visto insieme a Demir mentre cercava di far fuori Yilmaz.

Per questo motivo, Gülten accuserà Gaffur del tentato omicidio (ammettendo poi di essere stata lei a salvare Yilmaz). A quel punto Gaffur tenterà di picchiare Gülten e soltanto l’intervento di Saniye (Selin Yeninci) farà sì che la situazione non degeneri, dall’altro il capomastro intuirà grazie alla sorella che Yilmaz è nascosto nei rifugi dei lavoratori e metterà sull’avviso il minaccioso Demir. Tutto questo mentre Züleyha continuerà a credere che il povero Yilmaz sia morto mesi prima durante un incendio scoppiato in carcere..