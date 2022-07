Terra Amara: YILMAZ sarà condannato a morte!

Brutta sentenza per Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dopo essere stato arrestato per l’omicidio di Naci, che ha ucciso per difendere la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) da una violenza, il protagonista delle nuova telenovela turca verrà infatti condannato a morte. Una circostanza imprevedibile che genererà diverse dinamiche…

Terra Amara anticipazioni: ecco perché Yilmaz verrà arrestato

Già sapete che Yilmaz e Züleyha fuggiranno da Istanbul in seguito all’assassinio e troveranno rifugio nella regione di Çukurova perché verranno assunti nella fattoria di Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e di suo figlio Demir (Murat Ünalmış). Anche se fingeranno di essere fratello e sorella, la menzogna dei due innamorati verrà presto scoperta da Hünkar, che deciderà poi di elaborare un complesso piano appena scoprirà che Züleyha è incinta.

Dopo aver appreso che Yilmaz è ricercato nella Capitale per l’omicidio del potente Naci grazie alle indagini del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), Hünkar avviserà anonimamente la polizia e farà arrestare l’uomo. Non contenta, obbligherà in seguito Züleyha a sposare Demir, promettendo che il figlio si prodigherà in cambio per evitare a Yilmaz la pena di morte (che convertirà, a suo dire, al massimo in quindici anni di prigione). Una vera e propria macchinazione, che la signora Yilmaz porterà avanti poiché convinta del fatto che Demir è sterile. Non a caso, tra le clausole dell’accordo ci sarà quella di far passare il bimbo di Zuleyha come il legittimo erede del consanguineo…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz condannato a morte

Qualche giorno dopo il suo infelice matrimonio con Demir, che verrà anticipato da un suo tentativo di togliersi la vita, Züleyha nutrirà ancora la speranza che Yilmaz possa uscire prima o poi di prigione. Il suo sogno verrà però interrotto dalla domestica Gülten (Selin Genç), che scoprirà che Yilmaz è stato condannato a morte quando origlierà per caso una conversazione telefonica di Hünkar.

Su tutte le furie per l’inaspettato risvolto, Züleyha non ci penserà due volte ad affrontare la “suocera”, che per tutta risposta la inviterà a stare calma e le ribadirà per l’ennesima volta che deve dimenticarsi di Yilmaz, visto che ora è a tutti gli effetti la signora Yaman. Parole che non piaceranno affatto alla Altun, visto che finirà per perdere i sensi e si rivelerà necessario l’intervento del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), il marito dell’astuta Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), ossia la cugina di Demir…

Terra Amara, trame: Sabahattin vuole aiutare Züleyha

L’intervento di Sabahattin si rivelerà provvidenziale: vi possiamo infatti anticipare che il medico non farà fatica a capire che la gravidanza di Züleyha è cominciata diverso tempo prima che conoscesse Demir e proporrà alla ragazza una soluzione per scappare dalla tenuta dei Yaman prima che sia troppo tardi.

Tale dialogo avverrà proprio quando Hünkar verrà messa al corrente del fatto che Yilmaz è stato condannato a morte perché il legale assunto da Demir non si è presentato in aula a causa di un infarto improvviso. La situazione sarà quindi sempre più ingarbugliata…