Terra Amara: YILMAZ evade dalla prigione ma… | Anticipazioni

Un’azione poco ragionata di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) innescherà una serie di imprevedibili eventi nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Il protagonista maschile della telenovela riuscirà infatti ad evadere dal carcere, ma sfortunatamente non potrà rincontrare la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Terra Amara, news: Yilmaz viene arrestato, Züleyha sposa Demir

Se ci avete letto in precedenza, sapete già che Hünkar Yaman (Vahide Perçin) farà arrestare Yilmaz appena il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) le confermerà che è l’amante di Züleyha ed è ricercato a Istanbul per l’omicidio del ricco e potente Naci. Dopo ciò, la signora Yaman obbligherà la povera Züleyha a contrarre matrimonio con il figlio Demir (Murat Ünalmış), sottolineando che dovrà far passare il bambino che ha in grembo come il legittimo erede del consanguineo.

Un piano machiavellico che Hünkar porterà avanti poiché avrà il sospetto che Demir sia sterile. Da un lato l’azione della matrona condannerà Züleyha ad un matrimonio decisamente infelice, dall’altro Yilmaz non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre la sua amata e, dopo essere stato condannato a morte, si farà aiutare da un altro detenuto ad evadere…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz evade di prigione ma…

In pratica, Yilmaz si farà accoltellare dall’uomo nel basso ventre durante una sommossa degli altri detenuti, motivo per cui si renderà necessario il suo trasferimento in ospedale. Alcuni giorni dopo, mentre sarà ancora ricoverato, Yilmaz chiederà poi ad un piantone di accompagnarlo in bagno e scapperà da una finestra.

Seppur ferito e sanguinante, Yilmaz raggiungerà la tenuta di Hünkar e la minaccerà puntandole un coltello alla gola. Quando la donna sembrerà cedere per confessargli dov’è Züleyha, Yilmaz verrà tramortito da Gaffur con un colpo alla testa. Il capomastro eseguirà quindi l’ordine della sua signora e riporterà il nostro protagonista in commissariato, dove verrà nuovamente arrestato.

Insomma, Yilmaz si sarà messo in pericolo per niente e, per giunta, non vedrà nemmeno per un secondo Züleyha!

Terra Amara, trame: Yilmaz ritorna in carcere

Come proseguirà dunque l’intrecciata storyline? Appena scoprirà che ha messo piede nella tenuta, Demir non esiterà ad andare nella cella di Yilmaz e, dopo averlo più volte colpito con dei calci sulla ferita al basso ventre, gli punterà una pistola alla tempia e sarà sul punto di sparargli. Un omicidio che per fortuna non avverrà grazie all’intervento tempestivo di Cengaver (Kadim Yaşar), il migliore amico di Demir.

Una volta che ritornerà a casa, Demir confesserà poi ad Hünkar di avere scoperto che Yilmaz e Züleyha sono in realtà amanti (e non fratello e sorella). Alla donna non resterà dunque altra se non quella di fingersi sorpresa dalla rivelazione, tant’è che chiederà al figlio se ha il sospetto che il bambino della consorte possa non essere il suo. Un’ipotesi che però l’ignaro Demir rigetterà con forza.

Ma dopo tutte queste insidie, che cosa ne sarà di Yilmaz? Possiamo per ora anticiparvi che l’uomo verrà ricondotto in carcere dove incontrerà una “sgradita” vecchia conoscenza. Di chi si tratterà?