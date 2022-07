Spoiler Terra amara: il passo falso di Yilmaz, Hunkar ne approfitterà?

Nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, un nuovo incidente rischierà di compromettere ulteriormente la libertà del povero Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş). Quest’ultimo investirà infatti per errore un giovane pastore ed i Yaman non se ne staranno a guardare…

Terra Amara, trame: Yilmaz pensa che Züleyha si sia dimenticata di lui

Tutto partirà quando, dopo aver ottenuto la grazia, Yilmaz diventerà a tutti gli effetti il “figlioccio” del potente Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), vecchio compagno di cella con più di un conto in sospeso con Hünkar (Vahide Perçin) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Inconsapevole del fatto che la sua amata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) lo creda ormai morto da diversi mesi, Yilmaz si presenterà ad una festa per imprenditori dove parteciperà anche la donna, in quanto legittima consorte di Demir.

Züleyha sarà sconvolta appena si ritroverà di fronte Yilmaz, ma purtroppo Demir farà di tutto per impedirle di parlargli e tra l’altro lo stesso Yilmaz interpreterà male la reazione della sua ex, tant’è che confesserà a Fekeli di aver ormai compreso che la donna ha messo completamente da parte il loro amore facendosi ammaliare dalle ricchezze dei Yaman. Partendo da questi presupposti, la storyline non farà altro che complicarsi…

Terra Amara, spoiler: Yilmaz investe un giovane pastore

Dato che ignorerà che Adnan è suo figlio, Yilmaz sentirà che è arrivato il momento di avere delle risposte da Züleyha e, nonostante il parere contrario di Fekeli – convinto del fatto che Demir non esiterebbe a fargli del male qualora dovesse rintracciarlo -, si metterà in macchina per raggiungere la donna ed avere finalmente un confronto chiarificatore con lei.

Nel bel mezzo del tragitto, Yilmaz incrocerà per strada l’automobile di Demir, motivo per il quale si distrarrà alla guida e investirà un bambino-pastore, che perderà immediatamente i sensi. Ovviamente, l’uomo presterà immediatamente soccorso al minore, che avrà bisogno di un’operazione urgente perché la sua vita possa essere salvata.

Terra Amara, news: Gaffur scopre ciò che è successo a Yilmaz

Tutto questo, quindi, a quali risvolti porterà? Nel giro di poco tempo, per Çukurova si diffonderà la notizia che Yilmaz ha investito un bimbo. Appena ne verrà informato, il capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat) penserà dunque di mettere al corrente Hünkar, che sembrerà meditare immediatamente qualcosa per compromettere la figura di Yilmaz, nel frattempo diventato il proprietario di una prestigiosa fabbrica grazie all’intervento di Fekeli.

La signora Yaman vorrà infatti evitare ad ogni costo, così come Demir, che Züleyha incontri il suo ex e non esiterà nemmeno a minacciarla, proprio come vi abbiamo raccontato, quando la nuora ventilerà l’ipotesi di rivelare al marito che non è lui il padre di Adnan… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.