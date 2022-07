Un altro domani, anticipazioni dal 25 al 29 luglio 2022

Anticipazioni settimanali puntate Un altro domani da lunedì 25 a venerdì 29 luglio 2022

L’avvio dell’attività di Julia si rivela essere più difficile del previsto e alla mancanza di ordini si aggiungono le insicurezze della ragazza circa i progetti dei suoi mobili. La sua proverbiale disattenzione e leggerezza si ripercuote sul rapporto con Tirso, che rischia di far incrinare. Nel frattempo, Maria, come se non si sentisse già abbastanza male per l’ignobile cartello che le è stato affisso alla porta di casa, scopre che Cloe sta subendo le medesime molestie e cerca di convincerla a denunciare l’accaduto. In Africa, Carmen vive una nuova delusione quando scopre che suo padre non tiene i conti della fabbrica con l’onestà sperata. Ines, invece, vede sbocciare una tenera amicizia tra Angel e Alicia, e la cosa la ferisce più di quanto potesse immaginare.

Carmen è ancora in lutto per la sua amata tata e, ora che sa dei problemi del padre e della fabbrica, si trova in una situazione difficile, ma saprà farsi consigliare a aiutare dalle persone giuste. Dal canto suo, Francisco non riesce a gestire né la fabbrica e né il vizio del gioco. Nel presente, Julia è ai ferri corti con Tirso e, per cercare di aumentare le vendite della bottega di mobili, accetta di girare un video promozionale, anche se non sembra particolarmente portata… per stare davanti alla telecamera!

Un altro domani, anticipazioni: Julia, un video un po’ imbarazzante!

Il video di Julia in mutande è diventato virale e lei è disperata: tutti la prendono in giro, sua madre è infuriata e non è possibile farlo sparire da internet. Ma, inaspettatamente, e proprio grazie al video, incominciano a fioccare gli ordini in bottega. Carmen porta avanti la sua produzione di mobili e, pur non vivendo più in casa, cerca di tenere d’occhio suo padre insieme a Patricia, che fare pure un tentativo di ottenere da Ventura una dilazione sul pagamento del debito. Ma Ventura rifiuta. Anche i trasportatori, con Mateo in testa, vogliono essere pagati e minacciano Carmen.

Nel passato, Patricia fa una proposta a Ventura: se lui non riscuoterà il debito, lei e Francisco faranno sì che Carmen sposi Victor. Nel presente il video di Julia, diventato virale, ha avuto un risvolto positivo. Tra i tanti che lo hanno visualizzato, molti hanno notato e apprezzato i mobili. E all’improvviso Julia si ritrova una valanga di ordini!

Da cinque anni il paese di Tirso, Elena e tutti gli altri vicini detiene il titolo di “Uno dei borghi più belli di Spagna” e di conseguenza gli abitanti del paese si riuniscono per discutere sull’imminente visita da parte del tecnico, che deciderà se rinnovare o meno questo titolo. Come tutti gli anni, gli abitanti si aspettano che sia Tirso a occuparsi di tutto il lavoro, ma quest’anno non sarà così. Maria, intanto, prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia.

In Guinea, Ventura stringe un accordo con Patricia e Francisco, accettando la loro proposta di far fidanzare Carmen con Victor, ad una condizione però: in cambio, Francisco e Patricia dovranno far lavorare Victor nella loro fabbrica. Carmen nel frattempo, ignara di tutto, sembra stia superando piano piano il lutto di Agustina, un po’ grazie al lavoro in fabbrica, che procede a gonfie vele, e un po’ per via delle farfalle nello stomaco che prova quando è insieme a Kiros.