Angel e Alicia di Un altro domani: la storia si chiude ma…

L’affettuosa amicizia tra Angel Godoy (Ivan Lapadula) e Alicia Utanares (Elena Gallardo) sarà destinata a naufragare in tempi brevi. Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, il giovane figlio di Patricia (Silvia Acosta) deciderà infatti di porre fine alla sua nascente relazione poiché capirà che è Ines Acevedo (Barbara Oteiza) la donna con cui vuole stare…

Un Altro Domani, news: Angel fa (di nuovo!) l’amore con Ines

La storyline partirà dal momento in cui Angel sembrerà disposto a trasformare Alicia nella sua fidanzata ufficiale. A quel punto, dato che temerà che lui stia soltanto prendendo in giro la sua dipendente, Ines si inserirà nella questione e chiederà al suo ex amante di smetterla di giocare con i sentimenti della ragazza. Il dialogo tra i due, inizialmente burrascoso, lascerà spazio alla passione, tant’è che la Acevedo e Godoy faranno nuovamente l’amore.

Il mattino successivo, Angel non sarà però intenzionato a interrompere la frequentazione con Alicia, ciò perché in cuor suo saprà che Ines non potrà mai rompere il suo matrimonio con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia). Tuttavia, col trascorrere degli episodi, Angel capirà che non può nemmeno imbrogliare Alicia e cercherà di parlarle, ma la ragazza tergiverserà ogni volta e gli renderà impossibile un chiarimento…

Un Altro Domani, trame: Alicia scopre qualcosa da Ventura

Un imprevisto darà però uno scossone alla trama: Ventura inviterà a cena a casa sua Francisco Villanueva (Sebastian Haro), Patricia ed Angel per permettere loro di stare più tempo con Carmen (Amparo Piñero), trasferitasi lì per un periodo. Dato che saprà delle liaison in corso, Ventura chiederà ad Angel di portare con sé anche Alicia, ma il ragazzo preferirà non estenderle l’invito (quando lei gli chiederà di passare del tempo insieme in quella serata, il Godoy le dirà che deve stare in casa per studiare).

Fatto sta che, il giorno successivo a tale cena, Ventura incontrerà per caso a Rio Muni proprio Alicia e le domanderà per quale ragione non si sia presentata a casa sua per cenare, nonostante avesse precisato ad Angel che ci teneva ad averla a tavola con loro. Spiazzata, perché non ne sapeva nulla, Alicia tirerà fuori una strampalata scusa per giustificare la sua assenza, ma capirà al tempo stesso che Angel le ha mentito ed andrà da lui in cerca di un chiarimento…

Un Altro Domani, spoiler: Angel confessa ad Alicia che ama un’altra donna!

Di fronte alle domande della ragazza, Angel sceglierà dunque di essere sincero e confesserà ad Alicia che la loro frequentazione non può andare avanti perché è innamorato di un’altra donna. Ciò ferirà profondamente la Utanares, dato che quest’ultima non comprenderà per quale ragione Angel abbia cominciato a corteggiarla se pensava già a un’altra.

Occhio dunque alle fasi successive della storia, perché il ruolo di Alicia nella storyline che vede protagonisti Angel e Ines è tutt’altro che esaurito…