Spoiler: Carmen e Victor di Un altro domani sempre più vicini

Anche se si arrabbierà tantissimo quando il padre Francisco (Sebastian Haro) lo assumerà in fabbrica per affiancarla nella produzione dei mobili in legno di Kiros (Ivan Mendes), Carmen Villanueva (Amparo Piñero) deciderà di dare un ulteriore chance a Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Tuttavia, ciò si trasformerà in un vero e proprio scandalo nella comunità di Rio Muni…

Un Altro Domani, news: Victor corteggia Carmen ma…

La storyline partirà nel momento in cui la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta) proporrà con successo a Ventura (Iago Garcia) di favorire l’avvicinamento – e il successivo matrimonio – tra il figlio Victor e Carmen, per consentire a Francisco di saldare l’enorme debito che ha con lui. Il Velez de Guevara accetterà l’accordo, ma vorrà in cambio che il consanguineo venga assunto alla fabbrica.

Francisco darà a Victor il ruolo di vicedirettore nella produzione dei mobili di Kiros, ma Carmen si arrabbierà tantissimo per la decisione che avrà preso il padre senza nemmeno consultarla, calmandosi solo quando il ragazzo le prometterà che resterà sempre lei a capo del progetto. Le cose andranno però diversamente…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen accetta un invito di Victor

Già sapete che Victor commissionerà a Kiros la produzione di un mobile, chiedendogli di mettere da parte tutte le faccende urgenti della fabbrica. A sorpresa, l’incarico si rivelerà producente, dato che Carmen resterà incantata dal portagioie che il Velez de Guevara le regalerà, tant’è che accetterà di recarsi al suo fianco – quando prima l’aveva rifiutato – ad una festa molto importante di Rio Muni.

Qui i due ragazzi avranno occasione di passare tantissimo tempo insieme e Carmen deciderà ad un certo punto di ballare con Victor, dando l’impressione di divertirsi tantissimo. Peccato che l’atmosfera gioiosa verrà interrotta dall’arrivo di una misteriosa donna di colore, che accuserà Victor di essere un uomo senza scrupoli e inviterà Carmen a stare lontana da lui se non vuole essere delusa…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen “difende” Victor

Nonostante l’imbarazzo, Carmen non se la sentirà di puntare il dito contro Victor e, in un dialogo successivo, gli dirà col sorriso che quella donna fa evidentemente parte del suo passato e che dunque non ha intenzione di cambiare opinione su di lui per quello che la signora ha detto alla festa, visto che anche lei prima di arrivare a Rio Muni non è stata di certo rinchiusa in un convento.

Insomma, Carmen non vorrà interrompere in alcun modo la sua amicizia con Victor, che invece sarà sempre più innamorato di lei e non sospetterà minimamente che la giovane, in realtà, provi dei sentimenti per Kiros. Una situazione decisamente spinosa, che non farà altro che peggiorare nelle future puntate della soap iberica…