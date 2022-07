Carmen di Un altro domani arrabbiata per l’assunzione di Victor, spoiler

Nonostante l’amicizia avviata con lui, Carmen Villanueva (Amparo Piñero) non vedrà affatto di buon occhio l’assunzione di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) nella fabbrica di Francisco (Sebastian Haro). Non a caso, nelle prossime puntate di Un Altro Domani, la ragazza non mancherà di palesare il proprio disappunto sia al padre e sia alla “matrigna” Patricia Godoy (Silvia Acosta)…

Un Altro Domani, news: Patricia, Francisco e l’accordo con Ventura

Tutto partirà quando Patricia chiederà a Ventura (Iago Garcia) di favorire un avvicinamento tra il figlio Victor e Carmen, avvicinamento che poi dovrà sfociare in un matrimonio destinato a saldare il debito che Francisco ha con lo stesso Ventura. Seppur scettico, il Velez de Guevara Senior accetterà l’accordo ma ad una condizione: Victor dovrà essere assunto nella fabbrica del Villanueva.

Proprio per tale ragione, Francisco proporrà con successo a Victor di diventare il vicedirettore della produzione dei mobili di Kiros (Ivan Mendes), per lavorare così a stretto contatto con Carmen. Appena verrà messa al corrente del fatto compiuto, la nostra protagonista non reagirà nel migliore dei modi…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen non vuole che Victor lavori in fabbrica ma…

Eh sì: quando capirà che il padre le ha affiancato Victor senza chiederle minimamente il suo consenso, Carmen se la prenderà tantissimo con Francisco e Patricia e chiederà loro di rispedire il Velez de Guevara al “mittente”, perché avrà il forte sospetto che sia stato incaricato di spiarla e di bloccare le sue eventuali iniziative.

Da un lato Francisco cercherà inutilmente di tranquillizzare la figlia a riguardo, anche per impedire che sorgano dei nuovi contrasti con Patricia dopo l’apparente rappacificazione raggiunta, dall’altro Victor rassicurerà Carmen dicendole che la direttrice del progetto dei mobili di Kiros resta lei e che non ha alcuna intenzione di esserle di intralcio. Tali parole addolciranno un po’ lo stato d’animo della Villanueva, ma purtroppo non corrisponderanno alla realtà dei fatti…

Un Altro Domani, trame: Victor vuole fare una sorpresa a Carmen e…

Informato dalla pettegola Linda (Esperanza Guardado) del fatto che Carmen avrebbe cominciato a sentire le farfalle allo stomaco per lui, Victor deciderà di fare una sorpresa a Carmen non sapendo che, in realtà, il ragazzo su cui la Villanueva ha concentrato le sue attenzioni è lo “schiavo” Kiros. Victor penserà quindi di ordinare proprio a Kiros la realizzazione di un mobile particolare per fare una sorpresa alla ragazza e gli darà ordine di bloccare qualsiasi altro tipo di lavoro per ultimarlo quanto prima.

Spronato da Mabalé (Boré Buika) a non inimicarsi fin da subito il nuovo vice direttore, Kiros darà ascolto a Victor e metterà da parte tutte le altre faccende, rallentando di conseguenza la produzione di un importante ordine commissionato a Carmen. Quest’ultima, ignara di tutto, finirà per arrabbiarsi quando si accorgerà dell’evidente ritardo e rimprovererà Kiros, che le nasconderà il coinvolgimento del Velez de Guevara nella faccenda. Ma per quanto potrà durare l’omissione?