Pericolo in vista per Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e Kiros (Ivan Mendez) nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. I due verranno infatti minacciati da Mateo, un fornitore di legna della fabbrica di Francisco (Sebastian Haro). Scopriamo quindi insieme cosa succederà…

Un Altro Domani, news: Mateo si presente nella fabbrica di Francisco e…

Le anticipazioni segnalano che la storyline partirà nel momento in cui Mateo si presenterà nella fabbrica di Francisco al fine di pretendere dall’uomo un grosso pagamento, mai arrivato, per l’ultimo carico di legna che gli ha portato. Dato che in quel momento il Villanueva Senior non sarà al lavoro, Carmen tenterà di risolvere la situazione, pienamente convinta del fatto che il padre non possa certamente aver contratto un debito con un suo fornitore.

Tuttavia, una volta che consulterà il libretto finanziario, Carmen capirà che il padre davvero non ha pagato Mateo e il suo sconcerto aumenterà quando scoprirà che Francisco è solito divertirsi nelle “bische clandestine” dove, da ubriaco, perde tantissimo denaro. In cerca di una spiegazione, la Villanueva penserà così di affrontare il papà, che sminuirà la pericolosità del suo particolare hobby…

Un Altro Domani, trame: anche Patricia furiosa con Francisco

Ben presto, come facilmente prevedibile, si inserirà nella dinamica anche la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che non potrà fare a meno di rimproverare il suo amate quando, al termine di un serata, ritornerà a casa completamente sbronzo ed ammetterà di aver perso per l’ennesima volta tantissimo denaro.

A quel punto Patricia ricorderà a Francisco che i soldi che ha buttato via servivano a pagare la seconda rata del debito contratto con Ventura Velez de Guevara (Iago Garcia) e gli dirà che ormai non è più in grado di provvedere al benessere della sua famiglia. Inoltre la Godoy tenterà un approccio con Carmen, che avrà lasciato la tenuta dei Villanueva poiché certa del fatto che sia stata proprio la “matrigna” ad uccidere la povera tata Agustina (Mar Vidal); in tale circostanza, Carmen non si porrà a muso duro contro Patricia e le chiederà di fare il possibile per evitare che Francisco possa cacciarsi ulteriormente nei guai a causa del suo vizio per il gioco.

Un Altro Domani, spoiler: Carmen e Kiros in pericolo

Il clima, già abbastanza teso, non farà che peggiorare: passati alcuni giorni, Mateo si presenterà nuovamente nella fabbrica in orario notturno, nel momento in cui nella stessa ci saranno soltanto Carmen e Kiros intenti a costruire i mobili in legno del ragazzo. Dato che andrà sul posto con altri due uomini muniti (esattamente come lui) di una mazza, Mateo minaccerà di fare del male a Carmen – e di conseguenza a Kiros – se Francisco non gli darà ciò che gli deve.

A quel punto, visto che sua figlia rischierà in prima persona, il Villanueva si precipiterà in fabbrica e staccherà un assegno al fornitore, liberandosi del nemico. Tuttavia, grazie all’ultima sua mossa, la crisi economica dei Villanueva aumenterà ancora di più e Patricia penserà bene di accelerare l’avvicinamento tra Carmen e Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) per convertire Ventura nel “consuocero” di Francisco ed ammansirlo. Ma in che modo la donna porterà avanti il suo piano?