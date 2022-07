Un Altro Domani: ecco come Patricia la farà franca per l’omicidio di Agustina…

Il triste assassinio della tata Agustina (Mar Vidal) monopolizzerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani, nella parte ambientata nella Guinea degli anni ’50. Come abbiamo già avuto modo di segnalarvi, la responsabile del crimine sarà la dark lady Patricia Godoy (Silvia Acosta), che riuscirà a farla franca ricattando la domestica Sibebi (Betizia Bismark)…

Un Altro Domani, news: le indagini di Carmen sulla morte di Agustina

Agustina morirà tra le braccia di Carmen Villanueva (Amparo Piñero) quando sembrerà riprendersi da una brutta infezione alle vie respiratorie. Già distrutta dal dolore, la ragazza resterà quindi ancora più scossa appena il dottor Garrido le farà presente che qualcuno ha invertito le due medicine prescritte alla tata, somministrandole quella più potente – da somministrare solo in caso di necessità – e portandola al decesso.

La situazione, già di per sé spinosa, non farà che peggiorare quando Sibebi confesserà a Carmen che, la sera prima della morte, Patricia si era offerta di dare i medicinali ad Agustina. Tali parole manderanno su tutte le furie la Villanueva, che non esiterà ad accusare la Godoy della triste fine della sua amata balia. Tuttavia, la cattivona riuscirà a passarla liscia grazie ad un vile ricatto…

Un Altro Domani, spoiler: Patricia ricatta Sibebi

Eh sì: all’improvviso, Sibebi cambierà infatti versione e confesserà a Francisco (Sebastian Haro) e Patricia, di fronte all’attonita Carmen, di avere volutamente ucciso Agustina poiché l’aveva sorpresa mentre rubava una collana della Godoy. Da un lato la Villanueva non crederà ad una sola parola dell’inserviente e capirà che la “matrigna” ci ha messo lo zampino, dall’altro ai telespettatori verrà mostrato come la dark lady è riuscita a sottomettere la domestica al suo volere.

In un dialogo successivo, emergerà infatti che Sibebi si è presa la colpa dell’assassinio di Agustina per non condannare né lei e né la sua amante donna alla pena di morte per la loro relazione omosessuale (considerata immorale nel 1955): un segreto di cui Patricia era a conoscenza e che ha deciso di utilizzare appena la ragazza ha spifferato a Carmen il suo coinvolgimento nello scambio dei flaconi dei medicinali. Non a caso, la Godoy ribadirà alla sua sottoposta che non avrebbe agito in caso contrario, “tranquillizzandola” con il fatto che l’omicidio, in Guinea, non è punito con la garrota!

Un Altro Domani, trame: Carmen va a stare dai Vélez de Guevara

Comunque sia, nonostante l’arresto di Sibebi, Carmen sarà sempre più convinta della colpevolezza di Patricia nell’omicidio di Agustina e, nel bel mezzo di uno scontro dove la Godoy imporrà a Francisco di scegliere tra lei e la figlia, deciderà di lasciare la villa del padre per andare a rifugiarsi in quella dei coniugi Ventura (Iago Garcia) e Ines Vélez de Guevara (Barbara Oteiza).

Carmen farà questa scelta grazie a Victor (Jon Lopez), che la inviterà a stare nella sua casa per elaborare al meglio il lutto lontana da Patricia. Tuttavia, anche se lascerà la tenuta, Carmen non vorrà saperne di rinunciare al suo lavoro in fabbrica ed intimerà a Patricia di non intromettersi per nessun motivo nella produzione di mobili in legno avviata con Kiros (Ivan Mendez)…