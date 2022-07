Il rapporto già pessimo tra Carmen Villanueva (Amparo Piñero) e Patricia Godoy (Silvia Acosta) non farà altro che peggiorare nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani. Convinta che l’amante del padre Francisco (Sebastian Haro) sia coinvolta nella morte della sua adorata tata Agustina (Mara Vidal), la giovane non esiterà a scagliarsi con veemenza contro la “matrigna” ma dovrà affrontare una serie di ostacoli…

Un Altro Domani, trame: Sibebi dà a Carmen una notizia shock

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni di questa storyline, sapete già che Agustina morirà improvvisamente, e tra le braccia di Carmen, in seguito ad una brutta infezione alla vie respiratorie. Proprio mentre starà organizzando il suo funerale, per trasportare il feretro della tata in Spagna, la Villanueva verrà però messa al corrente dal dottor Garrido di uno scottante particolare: qualcuno ha invertito due medicinali da somministrare ad Agustina, dandole il più forte e innescando così la sua morte.

Sotto shock, Carmen cercherà quindi di indagare maggiormente sulla faccenda e, grazie alla testimonianza della domestica Sibebi (Betizia Bismark), apprenderà che l’ultima persona ad aver dato le medicine ad Agustina è stata Patricia, motivo per cui si convincerà della sua morte (anche perché la Godoy, in nessuna circostanza, avrà mai detto a qualcuno di essersi presa cura della tata).

Un Altro Domani, spoiler: Carmen accusa Patricia della morte di Agustina

Tutto questo a quali tipi di risvolti porterà? Furiosa, Carmen cercherà l’appoggio del padre Francisco confessandogli ciò che le ha detto la domestica (anche se manterrà la segretezza sul suo nome). Tuttavia, il Villanueva Senior non darà credito a nessuna delle parole della figlia e le intimerà di smetterla di dire sciocchezze sul conto della Godoy, precisando che probabilmente si sta lasciando sopraffare dal dolore per la perdita di Agustina.

Neanche a dirlo, Carmen si arrabbierà però anche con il padre e, disobbedendo ai suoi ordini, non esiterà ad accusare Patricia dell’omicidio di Agustina nella piazza principale di Rio Muni, generando un vero e proprio scandalo ed accendendo ancora di più lo scontro con la Godoy!!!!

Una Vita, news: Sibebi si prende la colpa dell’omicidio di Agustina

Come se non bastasse, la trama si arricchirà presto di un altro colpo di scena: dopo aver più volte rifiutato con Carmen e Kiros (Ivan Medenz) di parlare apertamente della faccenda, Sibebi accetterà di raccontare a Francisco la sua versione dei fatti sulla triste fine di Agustina ma, inaspettatamente, si prenderà la colpa di quanto successo e dirà di aver deciso di avvelenare la donna perché l’aveva minacciata dopo averla vista mentre rubava una collana di Patricia.

Ovviamente questa versione non convincerà Carmen, sempre più certa del fatto che la Godoy ci abbia messo lo zampino. Ed effettivamente i sospetti della nostra protagonista saranno fondati, visto che Patricia avrà fatto leva su uno scabroso segreto di Sibebi per costringerla a dichiararsi colpevole dell’assassinio. Ma di cosa si tratterà?